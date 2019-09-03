Порошенко каже, що до нього не зверталися по коментар про 100 днів Зеленського

Джерело: коментар екс- президента "Українській правді".

П’ятий президент України Петро Порошенко каже, що до нього не зверталися з проханням прокоментувати 100 днів роботи його наступника Володимира Зеленського.

Пряма мова: "Я до цього ролика не маю ніякого відношення".

Деталі: Порошенко сказав, що не дивився записане інтерв’ю Зеленського актору з серіалу "Слуга народу" Станіславу Боклану, показане 31 серпня телеканалом "1+1". На уточнююче запитання, чи зверталися до нього з Офісу президента за коментарями, Порошенко відповів: "Мені про це не відомо".

Студія "Квартал 95" заявила у відповідь, що намагалася отримати коментар Петра Порошенка, звернувшись до його речника Святослава Цеголка, – але відповіді не отримала.

Чому це важливо: Замість анонсованої у червні прес-конференції з журналістами щодо 100 днів своєї роботи президент Володимир Зеленський записав інтерв’ю з актором. В Офісі президента сказали, що Боклан ставив питання, "які хвилюють суспільство". У відеозаписі були присутні коментарі трьох попередніх президентів Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми і Віктора Ющенка.

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