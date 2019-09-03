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Рада віддала в КС законопроект про призначення Зеленським керівництва ДБР і НАБУ

Вівторок, 3 вересня 2019, 14:25
Рада віддала в КС законопроект про призначення Зеленським керівництва ДБР і НАБУ

Джерело: засідання Верховної Ради.

Парламент направив до Конституційного суду президентський законопроект зі змінами до Конституції, яким пропонується надати главі держави право створювати регуляторні органи, призначати і звільняти директорів НАБУ і ДБР.

Деталі: За постанову про внесення до порядку денного і направлення документу в КС на пленарному засіданні Ради 3 вересня проголосували 282 народних депутати.

Зазначеним законопроектом пропонується закріпити шляхом доповнення статті 106 Конституції двома новими пунктами – 11-1 та 12-1 – повноваження президента України:

утворювати відповідно до закону Національне антикорупційне бюро, призначати на посади та звільняти з посад у порядку, визначеному законами, директора НАБУ і директора Державного бюро розслідувань;

утворювати незалежні регуляторні органи, що здійснюють державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання в окремих сферах, призначати на посади та звільняти з посад їх членів.

 

Критики законопроекту від парламентської опозиції застерігали від ризиків затвердження авторитаризму в країні. Зокрема представник фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко зауважив, що документом "фактично пропонується вбити незалежність антикорупційних органів".

Пряма мова: "Він (Володимир Зеленський –ред.) збирає на себе всі повноваження: Національна гвардія – сюди, Національне антикорупційне бюро, Державне бюро розслідувань – сюди. Все одна людина. То, вибачте, це хто, монарх?".

Водночас представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський назвав такі звинувачення маніпуляцією, адже порядок призначення голів ДБР і НАБУ на засадах відкритого конкурсу закріплений законами, якими глава держави, мовляв, і буде керуватися.

Пряма мова: "Народні депутати або не розуміють або свідомо вводять в оману і виборців і своїх колег… Жодної узурпації влади з боку президента не може бути. Президент буде керуватися при призначенні керівників саме положеннями закону, які передбачають відкриті конкурсні процедури".

За словами Веніславського, вказані зміни до Конституції – це один із перших кроків проведення системної ревізії Основного закону і проведення його до "здорового глузду"

Українська правда
Теми: КонституціяЗеленськийзаконодавствоНАБУДБР
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