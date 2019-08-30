Зеленський просить Раду віддати йому Нацгвардію

Джерело: сайт Верховної Ради, проект закону № 1007

Президент Володимир Зеленський хоче вивести Національну гвардію з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ і передати президенту.

У запропонованому законопроекті №1007 йдеться про виведення Нацгвардії з управління МВС і передачу президенту.

Із закону про НГУ пропонують виключити всі згадки про міністра внутрішніх справ у частині, де йдеться про управління, а керівництво відомством безпосередньо передати командувачу Нацгвардії.

Дослівно: "Діяльність Національної гвардії спрямовується президентом через командувача Національної гвардії, який здійснює безпосереднє керівництво Національною гвардією".

Деталі: У пояснювальній записці до законопроекту необхідність такого рішення пояснюється тим, що в умовах особливого періоду керівництво військовими формуваннями, зокрема Нацгвардією, не належить до сфери внутрішніх справ, а знаходиться в підпорядкуванні президента.

Крім того, в обгрунтуванні посилаються на рішення Конституційного суду від лютого 2009 року, яке "дало підстави вважати, що Рада, президент, Кабмін мають окремі конституційні повноваження у сферах нацбезпеки і оборони, але лише президент наділений конституційними повноваженнями здійснювати керівництво у цих сферах".

Дослівно: "Тому у зв’язку з існуючими правовими колізіями постала необхідність внести відповідні зміни до законів "Про національну безпеку України" та "Про Національну гвардію України".

Нагадаємо:

29 серпня відбулося перше засідання Верховної Ради 9 скликання. На засіданні нардепи призначити нового прем'єр-міністра Олексія Гончарука та уряд.

Міністром внутрішніх справ залишився Арсен Аваков.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Аваков залишиться на посаді на пів року під особисту відповідальність президента Володимира Зеленського.

28 серпня у Києві під Офісом президента провели акцію "Аваков – чорт" з вимогою не призначати Авакова на будь-яку посаду в новому уряді.

Арсен Аваков очолює Міністерство внутрішніх справ із 27 лютого 2014 року, хоча деякі представники громадськості не раз вимагали його звільнення.

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