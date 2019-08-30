Зеленський просить Раду віддати йому Нацгвардію
Джерело: сайт Верховної Ради, проект закону № 1007
Президент Володимир Зеленський хоче вивести Національну гвардію з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ і передати президенту.
У запропонованому законопроекті №1007 йдеться про виведення Нацгвардії з управління МВС і передачу президенту.
Із закону про НГУ пропонують виключити всі згадки про міністра внутрішніх справ у частині, де йдеться про управління, а керівництво відомством безпосередньо передати командувачу Нацгвардії.
Дослівно: "Діяльність Національної гвардії спрямовується президентом через командувача Національної гвардії, який здійснює безпосереднє керівництво Національною гвардією".
Деталі: У пояснювальній записці до законопроекту необхідність такого рішення пояснюється тим, що в умовах особливого періоду керівництво військовими формуваннями, зокрема Нацгвардією, не належить до сфери внутрішніх справ, а знаходиться в підпорядкуванні президента.
Крім того, в обгрунтуванні посилаються на рішення Конституційного суду від лютого 2009 року, яке "дало підстави вважати, що Рада, президент, Кабмін мають окремі конституційні повноваження у сферах нацбезпеки і оборони, але лише президент наділений конституційними повноваженнями здійснювати керівництво у цих сферах".
Дослівно: "Тому у зв’язку з існуючими правовими колізіями постала необхідність внести відповідні зміни до законів "Про національну безпеку України" та "Про Національну гвардію України".
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