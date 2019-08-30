Зеленський просить Раду віддати йому Нацгвардію

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П'ятниця, 30 серпня 2019, 17:07

Джерело: сайт Верховної Ради, проект закону № 1007 

Президент Володимир Зеленський хоче вивести Національну гвардію з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ і передати президенту.

У запропонованому законопроекті №1007 йдеться про виведення Нацгвардії з управління МВС і передачу президенту.

Із закону про НГУ пропонують виключити всі згадки про міністра внутрішніх справ у частині, де йдеться про управління, а керівництво відомством безпосередньо передати командувачу Нацгвардії.

Дослівно: "Діяльність Національної гвардії спрямовується президентом через командувача Національної гвардії, який здійснює безпосереднє керівництво Національною гвардією".

Деталі: У пояснювальній записці до законопроекту необхідність такого рішення пояснюється тим, що в умовах особливого періоду керівництво військовими формуваннями, зокрема Нацгвардією, не належить до сфери внутрішніх справ, а знаходиться в підпорядкуванні президента.

Крім того, в обгрунтуванні посилаються на рішення Конституційного суду від лютого 2009 року, яке "дало підстави вважати, що Рада, президент, Кабмін мають окремі конституційні повноваження у сферах нацбезпеки і оборони, але лише президент наділений конституційними повноваженнями здійснювати керівництво у цих сферах".

Дослівно: "Тому у зв’язку з існуючими правовими колізіями постала необхідність внести відповідні зміни до законів "Про національну безпеку України" та "Про Національну гвардію України".

Нагадаємо:

  • 29 серпня відбулося перше засідання Верховної Ради 9 скликання. На засіданні нардепи призначити нового прем'єр-міністра Олексія Гончарука та уряд.
  • Міністром внутрішніх справ залишився  Арсен Аваков.
  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Аваков залишиться на посаді на пів року під особисту відповідальність президента Володимира Зеленського.
  • 28 серпня у Києві під Офісом президента провели акцію "Аваков – чорт" з вимогою не призначати Авакова на будь-яку посаду в новому уряді.
  • Арсен Аваков очолює Міністерство внутрішніх справ із 27 лютого 2014 року, хоча деякі представники громадськості не раз вимагали його звільнення.

Знати більше: Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів

Альона Мазуренко, УП

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Теми: Зеленський законодавство Нацгвардія


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