Рада направила на оцінку КС ініціативу Зеленського про "закони від народу"

Джерело: "Українська правда"

Парламент направив до Конституційного суду законопроект, який пропонує надати "народу" право вносити до Верховної Ради нові законодавчі пропозиції.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський: "Після його (законопроекту – УП) ухвалення народ України, у кількості та у порядку, яка буде визначена законом, зможе ініціювати розгляд у Верховній Раді України того законопроекту, який він вважатиме за важливий і за потрібний з точки зору ініціювання розгляду парламенту".

Спікер Дмитро Разумков: "Всі ми тут сьогодні завдяки народу, який прийшов, віддав за нас голоси, щоб ми тут працювали. Тому якщо він нас сюди обрав, то зможе він і гарні законодавчі ініціативи вносити".

Деталі: Рішення направити законопроект до КС та включити його до порядку денного підтримали 338 депутатів. Проти голосували представники фракції "Європейської солідарності", яка закликала спочатку направити документ на обговорення експертів, та "Голосу", які назвали ініціативу президента обмеженням прав депутатів.

У разі схвалення КС, депутати зможуть голосувати безпосередньо за законопроект.

Ініціатор проекту №1015 – президент Володимир Зеленський. Глава держави визначив законопроект як невідкладний.

Він пропонує змінити Конституцію. Нині право законодавчої ініціативи належить президенту, Кабінету міністрів, народним депутатам. Зеленський пропонує додати до цього переліку "народ".

Законодавча ініціатива – це право вносити до парламенту проекти законів, постанов, інших актів Ради, пропозицій і поправок до законопроектів.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський під час представлення законопроекту назвав його "ще однією формою демократії" разом із процедурами референдуму і виборів.

Веніславський пояснив, що згідно з Конституцією, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Тому, на думку команди Зеленського, необхідно надати народові право ініціювати законопроекти.

Історія питання:

Під час своє президентської кампанії Володимир Зеленський говорив, що один з головних принципів програми і внутрішніх принципів його команди – це "народовладдя".

У передвиборчій програмі Зеленський обіцяв громадянам України закон "Про народовладдя".

29 серпня, виступаючи перед новим складом Верховної Ради, президент сказав, що перед депутатами "цілий ряд викликів та завдань", зокрема, "впровадження народовладдя".

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