Що треба знати виборцю про Володимира Зеленського

Дата і місце народження: 25 січня 1978 року, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область Посада: шоумен, художній керівник студії "Квартал 95" Статки: задекларував 7,3 млн гривень доходів за 2017 рік Сім'я: Одружений. Дружина – Олена Зеленська, одна з авторів “Студії Квартал-95”. Має двох дітей: доньку Олександру (2004 року народження) та сина Кирила (2013 року народження).

Політичний бекграунд

Довгий час шоумен Зеленський був дотичний до політики лише пародійними сценками на державних діячів у рамках "Кварталу 95", аж поки наприкінці 2015 року не вийшов серіал "Слуга народу". Згодом була зареєстрована одноіменна партія, її керівником став голова ТОВ "95 квартал" і ТОВ "Студія Квартал-95" Іван Баканов.

В інтерв’ю "УП" Зеленський зізнався, що роздумував про похід у президенти близько року, а остаточне рішення прийняв восени.

Широкому загалу плани коміка стали відомі в новорічну ніч в ефірі телеканалу "1+1". Тоді він оголосив, що йде на президентські вибори і привітав українців з Новим роком. Виступ Порошенка показали вже після півночі.

21 січня партія "Слуга народу" висунула Зеленського в президенти, а 25 січня він подав документи до ЦВК.

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Передвиборча програма

Передвиборча програма на сайті ЦВК

Головне:

закон "Про народовладдя" – владі будуть ставити завдання через референдум;

зняття недоторканності з президента, народних депутатів і суддів;

закони про імпічмент президента та відкликання народного депутата;

вибори до ВР та місцевих рад – за відкритими списками;

позбавлення депутатського мандату за кнопкодавство та прогули;

поява мирових судів;

зарплата військовослужбовців на рівні стандартів НАТО;

"нульова декларація" для бізнесу – легалізація доходів за 5%;

розвиток економіки через детінізацію, конкуренцію, розвиток виробництва та недорогі кредити;

замість податку на прибуток – податок на виведений капітал;

перехід на власні енергоресурси;

введення економічного паспорту;

засудженим за корупцію – довічна заборона обіймати держпосади і конфіскація майна;

страхова медицина і обов'язковий щорічний медогляд безкоштовно;

"освітні ваучери" здібним школярам;

рік пільгового оподаткування молодим підприємцям;

накопичувальна пенсійна система;

монетизація пільг і субсидій;

аеропорт – у кожному обласному центрі, підписання "Відкритого неба" з ЄС;

сортування сміття, відмова від пластику, контроль за вирубкою лісів;

голосування на виборах і референдумах через інтернет.

Погляди на ключові питання:

Донбас "Завершення війни, повернення тимчасово окупованих територій" відбуватиметься за допомогою гарантів Будапештського меморандуму і партнерів з ЄС.



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"Прежде всего я хочу, чтобы перестали стрелять. Вот эти договоренности, я думаю, не очень сложные. Мне кажется, что можно договориться. Первое – перестать убивать. Это важно – сохранить наших людей. У нас есть сегодня Минские договоренности, которые не очень работают. Конечно, я бы очень хотел, чтобы они работали. Я бы хотел добавить к Минским договоренностям <…> переформатировать этот круг, может, привлечь еще другие западные страны", – заявив він. "Завершення війни, повернення тимчасово окупованих територій" відбуватиметься за допомогою гарантів Будапештського меморандуму і партнерів з ЄС. інтерв’ю "УП" Зеленський казав, що першочерговою задачею відносно Донбасу є припинення бойових дії."Прежде всего я хочу, чтобы перестали стрелять. Вот эти договоренности, я думаю, не очень сложные. Мне кажется, что можно договориться. Первое – перестать убивать. Это важно – сохранить наших людей. У нас есть сегодня Минские договоренности, которые не очень работают. Конечно, я бы очень хотел, чтобы они работали. Я бы хотел добавить к Минским договоренностям <…> переформатировать этот круг, может, привлечь еще другие западные страны", – заявив він. Крим "Повернення тимчасово окупованих територій" відбуватиметься за допомогою гарантів Будапештського меморандуму і партнерів з ЄС.



У грудні 2018 року Зеленський "Повернення тимчасово окупованих територій" відбуватиметься за допомогою гарантів Будапештського меморандуму і партнерів з ЄС.У грудні 2018 року Зеленський назвав російську окупацію Криму "захопленням нашої землі", але додав, що на даний момент "про Крим можна лише згадувати". Зовнішня політика Рух України до НАТО є "запорукою нашої безпеки", але цей курс має бути підтверджений через всеукраїнський референдум.



"У меня вопрос по НАТО. Что это? Войска, которые будут защищать нас от агрессоров? Если будут – хорошо, иди договорись тихо... В любой союз на условиях, при которых мы не теряем независимость нашего государства, – прекрасно! Но пусть нам скажут, где нас ждут. Может, ЕС к нам стучится: "Ребята, пожалуйста, чего вы отказываетесь?" Нет. Не слышно", – Рух України до НАТО є "запорукою нашої безпеки", але цей курс має бути підтверджений через всеукраїнський референдум."У меня вопрос по НАТО. Что это? Войска, которые будут защищать нас от агрессоров? Если будут – хорошо, иди договорись тихо... В любой союз на условиях, при которых мы не теряем независимость нашего государства, – прекрасно! Но пусть нам скажут, где нас ждут. Может, ЕС к нам стучится: "Ребята, пожалуйста, чего вы отказываетесь?" Нет. Не слышно", – казав Зеленський. Мовне питання Усіх, хто любить Україну, закликає "єднатися незалежно від статі, мови, віри, національності".



У березні 2014 року заявляв, що жителі Криму та Сходу України повинні мати "законні підстави" для того, аби мати змогу спілкуватись російською мовою.



"Если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски – отцепитесь, отстаньте от них, на законном основании дайте им говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну", –



У грудні 2018 року він вже стверджував, що не треба "ламати" і "випалювати" тих, хто в Україні не спілкується державною мовою.



"Все знают украинский, на востоке не знают – выучат. Там на суржике говорят, но не будем же мы узаконивать суржик: нехорошо это. Ну и все, есть украинский язык – державна мова. А говорите, как хотите, я так считаю", – Усіх, хто любить Україну, закликає "єднатися незалежно від статі, мови, віри, національності".У березні 2014 року заявляв, що жителі Криму та Сходу України повинні мати "законні підстави" для того, аби мати змогу спілкуватись російською мовою."Если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски – отцепитесь, отстаньте от них, на законном основании дайте им говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну", – казав Зеленський.У грудні 2018 року він вже стверджував, що не треба "ламати" і "випалювати" тих, хто в Україні не спілкується державною мовою."Все знают украинский, на востоке не знают – выучат. Там на суржике говорят, но не будем же мы узаконивать суржик: нехорошо это. Ну и все, есть украинский язык – державна мова. А говорите, как хотите, я так считаю", – заявив шоумен..

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З якою стратегією йде на вибори

"Наша главная миссия – привести в политику нашей страны абсолютно обновленных, свежих, порядочных людей, которым не наплевать", – сказав Зеленський "УП".

Джерела "УП" стверджують, що влітку 2018 року року Зеленський та керівництво "Кварталу" зустрічалися з кількома українськими політтехнологами, аби обговорити можливу співпрацю на президентській кампанії.

Але жоден із них не підійшов – мовляв, усі пропонували класичні підходи до виборів, а Зеленському і Ко це не підходить. Тому було прийнято рішення готуватись до виборчих перегонів своїми силами.

Співрозмовники, які контактують з командою "Кварталу", розповіли "УП", що Зеленський веде дуже закриту, нестандартну кампанію, а його підхід до виборів більше нагадує напрацювання сценарію чергового телешоу.

Зокрема, рішення шоумена написати передвиборчу програму разом з українцями демонструє його намір бути ближчим до народу і водночас дистанціюватись від типових політичних прийомів.

Рейтинги

КМІС, січень-лютий 2019 Зеленський 26.9 Порошенко 17.7 Тимошенко 15.8 Бойко 9.8 Ляшко 6.6 Гриценко 6.1 Мураєв 2.9 Смешко 2.4 Садовий 2.3 Шевченко* 2.2 Вілкул 1.6 Кошулинський 1.3 "Социс", КМІС і Разумкова, січень 2019 Зеленський 23.0 Порошенко 16.4 Тимошенко 15.7 Бойко 9.3 Гриценко 8.1 Ляшко 6.7 Шевченко* 3.5 Садовий 3.4 Мураєв 2.7 Вілкул 2.4 Смешко 2.2

Дані: ті, хто визначився та має намір голосувати. КМІС – похибка до 3,3%. "Социс", КМІС і Центр Разумкова – похибка +/– 0,9%.

*Олександр Шевченко

Скандали

Звернення до Путіна

Як тільки Зеленський заявив про намір йти в президенти, його опоненти почали поширювати в соціальних мережах звернення шоумена до російського президента Володимира Путіна, де він називав Україну та РФ "братніми народами".

"Уважаемый Владимир Владимирович, не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт, потому что Россия и Украина, мы действительно братские народы. Мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем независимо от языка. Я могу вас умолять на коленях, но не ставьте на колени наш народ", – казав Зеленський в ефірі "1+1" в березні 2014 року.

Бізнес у Росії

У січні 2019 року журналісти розшукали російські компанії "Вайсберг Пікчерс", "Платінумфільм" і "Грін Філмс", які виробляють відео-, теле- і кінопродукцію в РФ. Усі вони належать кіпрській компанії "Green Family LTD", яка є співзасновником ТОВ "Квартал-95" в Україні. Окрім Зеленського, бенефіціарами компанії вказані його бізнес-партнери Андрій Яковлев, Борис і Сергій Шефіри, а також соратник Ігоря Коломойського Тимур Міндіч.

У відповідь Зеленський заявив, що ні він, ні студія "Квартал-95" не ведуть бізнес у РФ, після того, що "Росія зробила з Україною".

У розмові з "УП" він таки підтвердив, що є співвласником кіпрської компанії, але вже 23 січня повідомив про вихід зі складу акціонерів "Green Family LTD".

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Хто спонсор

З появою перших повідомлень про політичні амбіції Зеленського, його відразу почали називати протеже Ігоря Коломойського. Як доказ цього зазначали, що саме у випусках новин на "1+1" почали розповідати про політичні плани коміка. І найголовніше – саме там була зроблена заява про намір йти президенти.

Журналістам також вдалося зафільмувати приїзд Зеленського на святкування ювілею олігарха в Женеві у квітні 2018 року і помітити, що шоумен пересувається в супроводі автівки компанії з бізнес-групи "Приват".

Сам Коломойський у приватних бесідах відрікається від впливу на Зеленського.

"Чи контактую я з Зеленським? Так, он навіть недавно говорив по телефону. Але чи впливаю я якось на нього? Точно ні. Ми за нього лише вболіваємо", – переказали "УП" слова олігарха люди з його найближчого оточення.

В інтерв’ю "УП" Зеленський розповів, що передвиборчу кампанію спонсорує він сам та його друзі, але конкретну суму вкладених грошей не уточнив, щоб "не засмучувати все населення і всіх політиків".

Відносини з Коломойським шоумен називає винятково "робочими".

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