Рада зробила перший крок до зменшення кількості нардепів

Джерело: засідання Верховної Ради

Парламент направив до Конституційного суду проект закону про зменшення конституційного складу Верховної Ради та закріплення пропорційної виборчої системи.

Деталі: Рішення направити законопроект до КС та включити його до порядку денного підтримали 258 депутатів.

Крім "Слуги народу", рішення підтримали 14 нардепів "Батьківщини" та 6 позафракційних. Проти голосували представники фракції "Європейська солідарність".

Ініціатор проекту №1017 – президент Володимир Зеленський.

Документ пропонує внести зміни до двох статей Конституції. У статті 76 – прописати: "Конституційний склад Верховної Ради України – триста народних депутатів України, які обираються строком на п'ять років".

У статті 77 планується норма, якою на парламентських виборах закріплюється пропорційна виборча система.