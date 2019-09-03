Рада зробила перший крок до зменшення кількості нардепів

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Вівторок, 3 вересня 2019, 18:53

Джерело: засідання Верховної Ради

Парламент направив до Конституційного суду проект закону про зменшення конституційного складу Верховної Ради та закріплення пропорційної виборчої системи.

Деталі: Рішення направити законопроект до КС та включити його до порядку денного підтримали 258 депутатів.

Крім "Слуги народу", рішення підтримали 14 нардепів "Батьківщини" та 6 позафракційних. Проти голосували представники фракції "Європейська солідарність".

Ініціатор проекту №1017 – президент Володимир Зеленський.

Документ пропонує внести зміни до двох статей Конституції. У статті 76 – прописати: "Конституційний склад Верховної Ради України – триста народних депутатів України, які обираються строком на п'ять років".

У статті 77 планується норма, якою на парламентських виборах закріплюється пропорційна виборча система.

Українська правда

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Теми: Верховна Рада


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