Депутати відправили проект покарання за прогули і кнопкодавство до КС
Джерело: засідання Верховної Ради
Парламент направив до Конституційного суду проект закону про додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата.
Деталі: Рішення направити законопроект до КС та включити його до порядку денного підтримали 279 депутатів.
Крім "Слуги народу", за рішення голосували фракції "Батьківщина" та "Опозиційна платформа – За життя". "Європейська солідарність" голосувала проти.
Ініціатор проекту №1027 – президент Володимир Зеленський.
Документ пропонує внести зміни до статті 81 Конституції.
Зеленський пропонує достроково припиняти повноваження народного депутата у випадках:
- неособистого голосування в парламенті за встановлення такого факту судом.
- відсутності без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або комітетів парламенту впродовж однієї сесії; у такому випадку повноваження припиняє Верховний суд.
- припинення громадянства або виїзду на постійне проживання за межі держави; у такому випадку повноваження припиняє Рада.