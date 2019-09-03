Депутати відправили проект покарання за прогули і кнопкодавство до КС

Джерело: засідання Верховної Ради

Парламент направив до Конституційного суду проект закону про додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата.

Деталі: Рішення направити законопроект до КС та включити його до порядку денного підтримали 279 депутатів.

Крім "Слуги народу", за рішення голосували фракції "Батьківщина" та "Опозиційна платформа – За життя". "Європейська солідарність" голосувала проти.

Ініціатор проекту №1027 – президент Володимир Зеленський.

Документ пропонує внести зміни до статті 81 Конституції.

Зеленський пропонує достроково припиняти повноваження народного депутата у випадках:

- неособистого голосування в парламенті за встановлення такого факту судом.

- відсутності без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або комітетів парламенту впродовж однієї сесії; у такому випадку повноваження припиняє Верховний суд.

- припинення громадянства або виїзду на постійне проживання за межі держави; у такому випадку повноваження припиняє Рада.