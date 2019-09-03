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Рада віддала в КС проект Зеленського про допоміжні органи парламенту

Вівторок, 3 вересня 2019, 20:42

Джерело: засідання Ради 

Верховна Рада направила до Конституційного суду законопроект щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради, а також включила його до порядку денного сесії.

Деталі: За рішення проголосували 264 депутати. Крім "Слуги народу", рішення підтримали 13 депутатів фракції "Батьківщина". 

Ініціатор проекту №1028 - президент Володимир Зеленський - пропонує розширити повноваження Ради і дати їй право створювати допоміжні органи "в межах коштів, передбачених у державному бюджеті України". 

Проект передбачає внесення змін до ст.85 Конституції. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що зміни до Конституції потрібні для реформування системи органів, що забезпечують функціонування парламенту як єдиного органу законодавчої влади в Україні.

Українська правда

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Теми: Верховна Рада
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