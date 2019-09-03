Рада віддала в КС проект Зеленського про допоміжні органи парламенту
Джерело: засідання Ради
Верховна Рада направила до Конституційного суду законопроект щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради, а також включила його до порядку денного сесії.
Деталі: За рішення проголосували 264 депутати. Крім "Слуги народу", рішення підтримали 13 депутатів фракції "Батьківщина".
Ініціатор проекту №1028 - президент Володимир Зеленський - пропонує розширити повноваження Ради і дати їй право створювати допоміжні органи "в межах коштів, передбачених у державному бюджеті України".
Проект передбачає внесення змін до ст.85 Конституції.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що зміни до Конституції потрібні для реформування системи органів, що забезпечують функціонування парламенту як єдиного органу законодавчої влади в Україні.
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