Рада віддала в КС проект Зеленського про допоміжні органи парламенту

Джерело: засідання Ради

Верховна Рада направила до Конституційного суду законопроект щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради, а також включила його до порядку денного сесії.

Деталі: За рішення проголосували 264 депутати. Крім "Слуги народу", рішення підтримали 13 депутатів фракції "Батьківщина".

Ініціатор проекту №1028 - президент Володимир Зеленський - пропонує розширити повноваження Ради і дати їй право створювати допоміжні органи "в межах коштів, передбачених у державному бюджеті України".

Проект передбачає внесення змін до ст.85 Конституції.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що зміни до Конституції потрібні для реформування системи органів, що забезпечують функціонування парламенту як єдиного органу законодавчої влади в Україні.