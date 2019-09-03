Світоліна побила черговий рекорд і гратиме у півфіналі US Open

Джерело: "Великий теніс України"

Еліна Світоліна обіграла британку Йоханна Конту на Відкритому чемпіонаті США US Open з рахунком 6-4, 6-4 і вперше потрапила до півфіналу престижного турніру.

Деталі: Поєдинок тривав годину і 40 хвилин. У першій партії Світоліна реалізувала два шанси на брейк з трьох, а Конта - 1 із 3. У другому сеті українка скористалася двома брейкпоїнтами з п'яти.

На рахунку Еліни 4 ейси і жодної подвійної помилки (3/1 у британки), 13 невимушених помилок і 16 вінерів (35/24 у суперниці).

Наступною суперницею українки стане переможниця матчу Серена Вільямс - Ван Цян. Рахунок особистих зустрічей з Вільямс 1-4, з Ван 4-1.

Перемога над 16-ю ракеткою світу стала для Світоліни п'ятою в матчах проти суперниць з топ-20 рейтингу (програла в 17 зустрічах) на турнірах Grand Slam.

Серед українських тенісистів нікому не вдавалося вийти до півфіналу на Відкритому чемпіонаті США.

Що було раніше: 2 вересня Світоліна в Нью-Йорку обіграла американку Медісон Кіс з рахунком 7-5, 6-4.