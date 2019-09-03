Світоліна побила черговий рекорд і гратиме у півфіналі US Open

15415 переглядів
Вівторок, 3 вересня 2019, 21:57
USTA

Джерело: "Великий теніс України

Еліна Світоліна обіграла британку Йоханна Конту на Відкритому чемпіонаті США US Open з рахунком 6-4, 6-4 і вперше потрапила до півфіналу престижного турніру. 

Деталі: Поєдинок тривав годину і 40 хвилин. У першій партії Світоліна реалізувала два шанси на брейк з трьох, а Конта - 1 із 3. У другому сеті українка скористалася двома брейкпоїнтами з п'яти.

На рахунку Еліни 4 ейси і жодної подвійної помилки (3/1 у британки), 13 невимушених помилок і 16 вінерів (35/24 у суперниці).

 

Наступною суперницею українки стане переможниця матчу Серена Вільямс - Ван Цян. Рахунок особистих зустрічей з Вільямс 1-4, з Ван 4-1.

Перемога над 16-ю ракеткою світу стала для Світоліни п'ятою в матчах проти суперниць з топ-20 рейтингу (програла в 17 зустрічах) на турнірах Grand Slam.

Серед українських тенісистів нікому не вдавалося вийти до півфіналу на Відкритому чемпіонаті США.

Що було раніше: 2 вересня Світоліна в Нью-Йорку обіграла американку Медісон Кіс з рахунком 7-5, 6-4.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: спорт


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Світоліна вперше прорвалася до чвертьфіналу US Open 2 вересня 2019, 04:50
Прем'єр-Ліга: "Динамо" у другому поспіль матчі втрачає очки, "Шахтар" розгромив "Олімпік" 1 вересня 2019, 21:50
Ломаченко переміг Кемпбелла і здобув ще один чемпіонський пояс 1 вересня 2019, 02:20
Усі новини
Головні новини
Зеленський вніс у Раду закон про покарання за бурштин
Кличко каже, що уряд намагається ввести пряме президентське правління в Києві
У Богдана з'явилася перша заступниця
Гончарук про звільнення Кличка: Я б звільнив Столара
Усі новини
Культура

Як представники давніх племен зберігають унікальні традиції

екологія

Банани можуть стати дефіцитом. Коли і чому

Лайфхаки

5 способів попередити зморшки під час сну