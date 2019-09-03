Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Світоліна побила черговий рекорд і гратиме у півфіналі US Open

Вівторок, 3 вересня 2019, 21:57
Світоліна побила черговий рекорд і гратиме у півфіналі US Open
USTA

Джерело: "Великий теніс України

Еліна Світоліна обіграла британку Йоханна Конту на Відкритому чемпіонаті США US Open з рахунком 6-4, 6-4 і вперше потрапила до півфіналу престижного турніру. 

Деталі: Поєдинок тривав годину і 40 хвилин. У першій партії Світоліна реалізувала два шанси на брейк з трьох, а Конта - 1 із 3. У другому сеті українка скористалася двома брейкпоїнтами з п'яти.

На рахунку Еліни 4 ейси і жодної подвійної помилки (3/1 у британки), 13 невимушених помилок і 16 вінерів (35/24 у суперниці).

 

Наступною суперницею українки стане переможниця матчу Серена Вільямс - Ван Цян. Рахунок особистих зустрічей з Вільямс 1-4, з Ван 4-1.

Перемога над 16-ю ракеткою світу стала для Світоліни п'ятою в матчах проти суперниць з топ-20 рейтингу (програла в 17 зустрічах) на турнірах Grand Slam.

Серед українських тенісистів нікому не вдавалося вийти до півфіналу на Відкритому чемпіонаті США.

Що було раніше: 2 вересня Світоліна в Нью-Йорку обіграла американку Медісон Кіс з рахунком 7-5, 6-4.

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
спорт
Вперше в історії українська тенісистка Кіченок виграла міксттурнір Вімблдону
Світоліна залишає Вімблдон
МОК поки не планує запрошувати РФ та Білорусь на Олімпіаду-2024
Останні новини
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
Усі новини...
Реклама: