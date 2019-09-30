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Генсек Ради Європи відвідає Україну

Понеділок, 30 вересня 2019, 12:44

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич планує відвідати Україну з офіційним візитом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко.

За словами Гончаренка, Україна стане другою країною після Грузії, яку планує відвідати Пейчіновіч-Бурич.

"Генсек Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич скоро відвідає Україну. На засіданні Бюро ПАРЄ нова генсек Ради Європи Марія Пейчіновіч-Бурич пообіцяла, що її перший візит буде до Грузії, а другий в Україні", - написав Гончаренко на своїй сторінці в Facebook.

Раніше він також повідомив, що Президентський комітет ПАРЄ вирішив найближчим часом провести своє засідання в Києві для консультацій з Україною.

Як відомо, у Страсбурзі в понеділок відкривається осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка триватиме до 4 жовтня.

Українська делегація не братиме участі в її роботі на знак протесу проти повернення РФ.

До Страсбурга приїхали кілька членів нової делегації, які були і в попередньому складі, але вони не зможуть брати участь у роботі сесії та комітетів

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Теми: Європа
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