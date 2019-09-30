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Жовтень розпочнеться дощем

Понеділок, 30 вересня 2019, 12:51

Найближчої доби на територію України з Західної Європи переміститься вологе і прохолодніше повітря, в більшості регіонів, крім півдня, Закарпаття та Прикарпаття, денна температура знизиться.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Вночі в більшості областей, вдень місцями на сході України дощі, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці по всій країні пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°; вдень 13-18°, на півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті 19-24°.

У Києві в ніч на вівторок – дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень близько 15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в столиці 1 жовтня найвища температура вдень була +26,5 в 1927 році, найнижча вночі +0,3 в 1976 році.

2 жовтня опадів не прогнозують. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-11°, в Одеській області 10-15°, на півночі Лівобережжя 4-9°; вдень 18-23 °, на півдні, Закарпатті та Прикарпатті до 26 °.

У Києві в середу без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 20-22°.

30 вересня о 9 годині ранку температура води в Чорному і Азовському морях була 15-20°, в Дніпрі в межах Києва 14°.

Теми: погода
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