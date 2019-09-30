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Країни Балтії і Грузія відмовилися брати участь у відкритті сесії ПАРЄ – нардеп

Понеділок, 30 вересня 2019, 13:45

Делегації Литви, Латвії, Естонії та Грузії сьогодні не братимуть участі у відкритті осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив член української делегації, народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, в понеділок вранці українські депутати, які поїхали на сесію в неофіційній якості, провели консультації з колегами з групи Балтік+ (Литва, Латвія, Естонія і Грузія).

За підсумками зустрічі було прийнято рішення про те, що делегації цих країн не будуть присутні на відкритті сесії і не братимуть участі в заходах з відзначення 70-річчя Ради Європи.

Також сьогодні у них запланована зустріч з французьким держсекретарем у справах Європи, після якої група проведе консультації про подальші спільні дії.

"Окреме спасибі Грузії, делегація якої вже підтримала рішення України не брати участь в офіційних заходах цієї сесії", - написав Гончаренко.

Як відомо, на літній сесії ПАРЄ ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Після цього представники семи національних делегацій на знак протесту оголосили про демарш. Згодом до них доєдналися окремі представники Британії та Швеції.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПАРЄГрузіяЄвропа
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