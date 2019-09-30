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В уряді назвали майбутні безвізові країни для українців

Понеділок, 30 вересня 2019, 14:17
В уряді назвали майбутні безвізові країни для українців

Кабінет міністрів у наступні 5 років планує розширити перелік безвізових країн ще 14 державами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у затвердженій урядовій програмі, переданій до Верховної ради.

"Збільшення переліку країн із безвізовим режимом для власника українського паспорту – запорука відкриття світу для українців, підвищення поваги до нашого громадянина, забезпечення його прав", - вказано у програмі.

За наступні 5 років цей перелік буде розширено за рахунок Гватемали, Гренади, Коста-Ріки, Маврикію, Маршалових островів, Монголії, Науру, Палау, Перу, Сальвадору, Самоа, Сен-Вінсент і Гренадін, Соломонових островів та Ямайки.

Також  у 2020 році буде збільшено строки безвізового перебування в Аргентині, спрощений існуючий режим поїздок до Мексики, завершені відповідні переговори з Великою Британією, Республікою Корея, Канадою, Японією, Австралією та іншими.

Теми: візиКабінет міністрів
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