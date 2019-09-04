Головного лісівника Житомирщини, якого висварив Зеленський, звільнили

Джерело: пост Андрія Курінського у Facebook

Керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського, якого президент Володимир Зеленський змусив написати заяву за власним бажанням, звільнили з посади.

Пряма мова Курінського: "Шановні житомиряни, лісівники, колеги! Щиро дякую за можливість працювати з вами весь цей час… Але, сталося, що сталося... Лісівники і громадяни, які щиро і свідомо цікавляться лісовою галуззю і лісом, зможуть "відділити зерно від полови".

Деталі: Курінський опублікував наказ Держагентства лісових ресурсів від 30 серпня про своє звільнення.

Він подякував лісівникам за спільну роботу, і визнав, що "спільно щось вдалося зробити, а щось – ні".

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