Головного лісівника Житомирщини, якого висварив Зеленський, звільнили
Джерело: пост Андрія Курінського у Facebook
Керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського, якого президент Володимир Зеленський змусив написати заяву за власним бажанням, звільнили з посади.
Пряма мова Курінського: "Шановні житомиряни, лісівники, колеги! Щиро дякую за можливість працювати з вами весь цей час… Але, сталося, що сталося... Лісівники і громадяни, які щиро і свідомо цікавляться лісовою галуззю і лісом, зможуть "відділити зерно від полови".
Деталі: Курінський опублікував наказ Держагентства лісових ресурсів від 30 серпня про своє звільнення.
Він подякував лісівникам за спільну роботу, і визнав, що "спільно щось вдалося зробити, а щось – ні".
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Передісторія:
- 12 серпня під час візиту на Житомирщину президент Володимир Зеленський змусив керівника обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського написати заяву про звільнення за власним бажанням.
- За словами президента, Курінський був задіяний у схемі незаконного видобутку бурштину.