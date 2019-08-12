Зеленський вибив з головного лісівника Житомирщини звільнення "за власним"

Президент Володимир Зеленський змусив керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського написати заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це він заявив під час наради за участю керівництва Житомирської області 12 серпня.

Зеленський спершу заслухав заступника прокурора області Олега Мостиховського про протидію схемам у бурштинокопанні, але за кілька хвилин перебив його.

"Ви кажете мені зараз про дрібниці, якісь штрафи, якась група працює. Ми говоримо про глобальну проблему. І хочемо вирішити цю проблему. А ви зараз мені зовсім не допомагаєте", - обурився Зеленський.

Він запитав, чи знає заступник прокурора Курінського Андрія Борисовича.

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В цей час сам Курінський підвівся, і Зеленський вже звернувся до нього:

"Доброго дня. Ну, ви в цій схемі, мені пишуть. Дивно? Ну як дивно? У мене є статистика, ви в цій схемі, все вирішується через вас. Наклеп? Ким наклеп? Ну, ви нічого не знаєте? Що відбувається в цілому в області? Ви на нас дивитесь, як на… вибачте, не хочу казати, бо в ефірі ми".

"Нам кажуть, ви в схемі. Ви особисто. О, ще є такий бандит "Пірат" Віктор Олійник. І про нього нічого не знаєте? Не знаєте цю людину навіть? Угу… Зрозумів вас. Ну добре, будемо по-іншому. А дуже хочете працювати? Ви не корисні державі. Не корисні", - сказав Зеленський.

Після цього новопризначений голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко розповів, що в області останні 5 років "вакханалія і корупція" і додав, що ініціюватиме аудит усіх лісових господарств області.

Зеленський знову повернувся до Курінського:

"Ви скільки років працюєте? 5 років. Це все при вас виходить. Розумієте? Саме 5 років розграбувань. Якщо ви не потрібні державі, можете піти пошукати іншу роботу? Ви можете сам звільнитися? Чи будете, як податківці – вони з однієї області тікають від нас в іншу. Можна домовитись, що звільняєтесь і все. Коли треба? Треба 5 років тому, я вже це зрозумів. Тому треба, якщо можна, завтра. Можна? Так. Дякую вам", - підсумував Зеленський.

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