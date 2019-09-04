Новий прем'єр хоче, щоб СБУ ліквідувала одне зі своїх управлінь

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Середа, 4 вересня 2019, 10:53
Дмитро Ларін, УП

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що Служба безпеки України має ліквідувати управління у боротьбі з економічною злочинністю.

Пряма мова: "УБЕЗ вже пішло в минуле. Це ще не завершений процес, але це вже перші сильні кроки, які вказують на те, що правоохоронні органи повинні змінити своє ставлення до бізнесу. Ми очікуємо, що Служба безпеки України зробить так само, як мінімум - на рівні тих практик, які існують зараз".

"Ми очікуємо, що вже в цьому місяці ми приймемо всі необхідні закони, щоби остаточно відвадити правоохоронців і силовиків від бізнесу і створити комфортні умови для розвитку".

Деталі: На зустрічі уряду з експортної ІТ-індустрією в Києві в середу прем'єр зазначив, що очікує активізації дій щодо захистк бізнесу від свавілля силовиків.

Що сталося раніше: Рішенням Кабінету міністрів було ліквідовано Департмент захисту економіки Нацполіції. Планується створення нового органу для боротьби з фінансовими і економічними злочинами - Служби фінансових розслідувань.

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Теми: СБУ Кабінет міністрів


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