Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новий прем'єр хоче, щоб СБУ ліквідувала одне зі своїх управлінь

Середа, 4 вересня 2019, 10:53
Новий прем'єр хоче, щоб СБУ ліквідувала одне зі своїх управлінь
Дмитро Ларін, УП

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що Служба безпеки України має ліквідувати управління у боротьбі з економічною злочинністю.

Пряма мова: "УБЕЗ вже пішло в минуле. Це ще не завершений процес, але це вже перші сильні кроки, які вказують на те, що правоохоронні органи повинні змінити своє ставлення до бізнесу. Ми очікуємо, що Служба безпеки України зробить так само, як мінімум - на рівні тих практик, які існують зараз".

"Ми очікуємо, що вже в цьому місяці ми приймемо всі необхідні закони, щоби остаточно відвадити правоохоронців і силовиків від бізнесу і створити комфортні умови для розвитку".

Деталі: На зустрічі уряду з експортної ІТ-індустрією в Києві в середу прем'єр зазначив, що очікує активізації дій щодо захистк бізнесу від свавілля силовиків.

Що сталося раніше: Рішенням Кабінету міністрів було ліквідовано Департмент захисту економіки Нацполіції. Планується створення нового органу для боротьби з фінансовими і економічними злочинами - Служби фінансових розслідувань.

Теми: СБУКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
СБУ
Контрактниця ЗСУ зливала росіянам секретні дані, її завербував "Дімка" – СБУ
Втеча з Харкова чи виконання наказу? Деталі про справу ексначальника СБУ Харківщини Романа Дудіна, якого підозрюють у держзраді
Бойовика російської "самооборони Криму" затримали в Одесі
Останні новини
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
Усі новини...
Реклама: