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Окупанти публікують фейки про наплив туристів у Крим – прикордонники

Середа, 4 вересня 2019, 11:58

Джерело: Державна прикордонна служба

Українські прикордонники фіксують зменшення пасажиропотоку на адмінмежі з анексованим Кримом, попри фейкові заяви окупаційних ЗМІ про наплив туристів.

Дослівно: "У серпні 2019 року адмінмежу з окупованим Кримом в обох напрямках перетнули 362 тисячі громадян та 53 тисячі транспортних засобів.

У напрямку анексованого півострова слідувало 172 тисячі осіб, а 190 тисяч прямували на материкову частину України.

Попри фейкові заяви окупаційних ЗМІ про масовий наплив туристів з материкової частини України, зазначимо, що переважна більшість громадян перетинає адмінмежу з метою відвідування родичів, вирішення своїх побутових питань, а також для оформлення документів на підконтрольній українській владі території, після чого повертаються у зворотних напрямках".

Деталі: Прикордонники повідомляють, що у порівнянні з серпнем 2018 року було зафіксовано зменшення на понад 16 тисяч оформлених громадян на адмінмежі та зменшення на 4600 - транспортних засобів.

Відзначається, що тенденція щодо зменшення пасажиропотоку в КПВВ прослідковується протягом усього поточного року.

Зокрема, за 8 місяців цього року прикордонники оформили в обох напрямках 1,722 мільйона осіб, що на 23 тисячі менше ніж за аналогічний період минулого року. Також на 8100 зменшилась кількість оформлених транспортних засобів.

Нагадаємо: 

  • Торік окупанти в Криму намагалися показати вигідну статистику туристичного сезону, говорячи про рекордні 6,1 мільйонів туристів, з яких близько 1 мільйона українців.

Українська правда

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Теми: Кримкордон
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