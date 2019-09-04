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Між Шрі-Ланкою та Ямайкою: Україна піднялася у рейтингу привабливості для туристів

Середа, 4 вересня 2019, 13:36

Джерело: доповідь Світового економічного форуму в галузі туризму

За останні два роки Україна піднялася на 10 позицій в Індексі конкурентоздатності у сфері подорожей і туризму і посіла там 78 сходинку.

Дослівно: "Україна мала найшвидший темп зростання у субрегіоні, піднявшись на 10 місць, і зайнявши 78 місце у світі. Зокрема, по мірі стабілізації та відновлення країни Україна різко покращила ділове середовище (зі 124 на 103 місце), безпеку (зі 127 на 107 місце), міжнародну відкритість (зі 78 на 55 місце) та загальну інфраструктуру (зі 79 на 73 місце)". 

 
Фото weforum.org

Деталі: Згідно з доповіддю, Україна має 3,7 бала із 7. Оточують нашу державу у рейтингу Ямайка, Шрі-Ланка, Вірменія, Казахстан і Намібія.

Традиційно привабливими для подорожуючих є Іспанія (5,4 бала), Франція (5,4 бала), Німеччина (5,4 бала), Японія (5,4 бала) та Сполучені Штати Америки (5,3 бала). 

Найбільш складними для мандрівок виявилися Ємен (2,4 бала), Чад (2,5 бала) і Ліберія (2,6 бала).

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Чому це важливо:

  • Результати Звіту про конкурентоздатність подорожей та туризму – це інструмент для зацікавлених сторін для оцінки можливостей та передбачення больових точок, які заважають або заважатимуть у майбутньому позитивному розвитку туристичної галузі.

Нагадаємо: 

  • Індекс конкурентоздатності у сфері подорожей і туризму розраховують на основі 15 факторів (бізнес-середовище, безпека, охорона здоров’я й гігієна, людські ресурси й ринок праці, ціни, інфраструктура, природні, культурні ресурси тощо).
  • Кількість мандрівників країнами світу збільшилась у 2018 році на 1,4 мільярда осіб. 
  • Уряди країн мають виробити спільні підходи до збалансування економічних вигод від підвищення конкурентоздатності туристичної галузі, одночасно ефективно розвиваючи інфраструктуру, цінні природні та культурні цінності, від яких вона залежить.
  • У цьому році сьомий рік поспіль приріст експорту туризму в світі (+ 4%) перевищив показник зростання товарного експорту (+ 3%). 
  • Враховуючи такі швидкі темпи зростання, міжнародні прибутки в сфері туризму до 2030 року сягнуть 1,8 мільярда. 

Українська правда
Теми: Українатуризмсвітрейтинг
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