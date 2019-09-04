Вибух на подвір’ї ректора: знайшли записку "пам’ятай про смерть"

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Середа, 4 вересня 2019, 15:05

Джерело: сайт поліції Тернопільської області

Вибухівка, що здетонувала на подвір’ї ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого, була начинена металом, також у дворі знайшли записку з написом латиною "Пам’ятай про смерть".

Дослівно: "Саморобний вибуховий пристрій спрацював на обійсті ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого… Вибуховий предмет був начинений металевими складовими і здетонував тоді, коли потерпілий підняв його".

"На даний час розглядається декілька (версій – ред.): зокрема, особистий конфлікт, вимагання коштів, громадська та професійна діяльність потерпілого".

Деталі: Поліція також вилучила записка, яку залишив зловмисник біля вибухового пристрою. На ній були слова "memento mori" (пам‘ятай про смерть).

У поліції припускають, що вибух на подвір’ї Крисоватого може бути пов’язаний з вибухом саморобного вибухового пакета на капоті автомобіля у центрі Тернополя 2 серпня.

Тоді ЗМІ повідомляли, що здетонував пакет на машині, яка належить дружині екс-заступника мера Володимира Камінського.  

Зокрема, поліція припускає, що ці два вибухи можуть бути справою рук одних і тих же людей чи людини.

Правоохоронці працюють над встановленням та затриманням підозрюваних.

Поліція закликає жителів бути обережними під час виявлення невідомих предметів – за жодних обставин не чіпати їх, а відразу ж телефонувати на 102.  

Передісторія: 

  • Зранку 4 вересня на подвір'ї ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого пролунав вибух, ректор і його дружина отримали травми.

Українська правда

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Теми: Тернопіль вибух


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