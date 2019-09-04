"Рішення скоріш в сфері психопатології": Ройтбурд оскаржуватиме звільнення з музею

Джерело: Радіо Свобода

Художник Олександр Ройтбурд збирається подати протест на рішення обласної ради звільнити його з посади директора Одеського художнього музею.

Пряма мова Ройтбурда: "Це неправомірне рішення, воно суперечить і здоровому глузду, і законодавству. Це рішення скоріш в сфері психопатології, аніж юриспруденції, тому боротьба буде".

Що було раніше: Одеська обласна рада достроково розірвала контракт з директором Одеського художнього музею, відомим художником Олександром Ройтбурдом.

Питання внесли до порядку денного за пропозицією депутата Олексія Кобильнікова. Він заявив, що Ройтбурд ігнорує депутатські запити щодо фінансової діяльності музею і "знущається" над ними.

За його звільнення проголосував 51 депутат. Троє були проти, троє утрималися, 25 людей не голосували. "За" голосували фракції "БПП" (окрім Миколи Авілова ), "Опозиційний блок", "Довіряй ділам", окремі депутати "Батьківщини" та інших фракцій.

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