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Уряд призначив представницею у парламенті депутатку СН Верещук

Середа, 4 вересня 2019, 16:39

Джерело: Урядовий портал

Кабінет Міністрів України призначив Ірину Верещук представницею Уряду у Верховній Раді України.

Пряма мова прем'єр-міністра України Олексія Гончарука: "Уряд має чудові відносини з Парламентом. Парламент і Уряд мають разом працювати як одна команда, щоб життя пересічного українця стало кращим. Ми хотіли би, щоб народні депутати були залучені до розробки політик, до напрацювання законопроектів ще на етапі, коли вони зароджуються в Уряді, і робимо зараз всі організаційні дії для цього. Ми уже погодили загальні принципи взаємодії між Урядом і Парламентом, і думаю, що наша співпраця і робота будуть максимально ефективними".

Довідка: Верещук була заступником голови Жовківської РДА на Львівщині, міським головою міста Рава-Руська Жовківського району Львівської області (2010-2015 рр.) від партії "Сильна Україна" .

У 2013 році, після відмови влади Віктора Януковича від євроінтеграційного курсу, закликала країни Європейського Союзу підписати окрему угоду про асоціацію з містом Рава-Руська. На початку 2015 року подала у відставку з посади.

У 2019 році була обрана народною депутаткою 9 скликання від партії "Слуга народу" номером 29 у списку як безпартійна.

Теми: Кабінет міністрівВерховна Рада
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