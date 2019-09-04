Чверть українців стверджують, що хабар став нормою їхнього життя

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Середа, 4 вересня 2019, 16:58

Джерело: Укрінформ

25% українців під час опитування, яке провів Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" щодо оцінки населенням України якості надання адміністративних послуг, назвали хабар нормою свого життя.

Пряма мова директорки фонду Ірини Бекешкіної: "Коли ми запитували, чому люди дають хабарі, наприклад, 25% вважають, що це вже норма нашого життя. Тому з цим явищем треба боротися, але треба ще боротися у мізках наших людей".

Деталі: Згідно з матеріалами дослідження, 32,1% респондентів вважають, що люди дають хабарі аби швидше вирішити проблеми, а 19,7% назвали причиною вимогу хабаря.

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8,8% опитаних зізналися - вони або їхні родичі неодноразово впродовж року давали хабарі за отримання адміністративних послуг.

Пряма мова Бекешкіної: "Визнання факту давання хабара залишилося на попередньому рівні, тому що 10,7% раніше і 8,8% нині - 2% різниці. З точки зору соціології це не так багато. Але якщо порівняти з масштабами надання хабара за інші послуги в інших інстанціях, думаю, це погано, але не є кричущою цифрою порівняно з іншими".

Соцопитування проводилося з 12 по 17 липня 2019 року.

Опитано 2018 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України, за винятком Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Передісторія:

  • За даними аналогічного дослідження, проведеного в грудні 2014 року та листопаді 2015 року, 10,7% та 11,5% респондентів відповідно ствердно заявили про те, що їм або членам їхніх родин доводилося давати хабар за отримання адміністративних послуг. 

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Теми: хабар опитування українці


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