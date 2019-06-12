Луценко: Групу посадовців спіймали на хабарі у півмільйона доларів

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Середа, 12 червня 2019, 15:33

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що представники підконтрольного йому відомства разом із співробітниками Держбюро розслідувань затримали групу чиновників та поліцейських на хабарі у 500 тисяч доларів США.

Про це він повідомив у Facebook.

"Слідчими ДБР за процесуального керівництва ГПУ викрито групу зловмисників, до якої входили посадові особи органів місцевого самоврядування та поліції, які намагалися заволодіти від громадянина 500 тисяч доларів США", - заявив генпрокурор.

 
фото з Facebook Юрія Луценка

За його словами, вказану суму вони вимагали за виділення чоловіку в користування для ведення мисливського господарства земельної ділянки розміром близько 100 га, яка розташована на території Путильського району Чернівецької області.

Луценко додав, що хабарники були затримані при отриманні частини грошових коштів у сумі 200 тисяч доларів.

Українська правда

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Теми: Луценко Генпрокуратура Чернівецька область хабар


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