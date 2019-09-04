В ОРДЛО не викладають українську та вчаться по завезених з РФ підручниках

Джерело: матеріал "Нової газети"

На окупованих територіях Луганської і Донецької областей з 2016 року майже повністю витіснили викладання української мови і навчаються по завезених з Росії підручниках.

Деталі: Повідомляється, що на Донбасі в цьому році в школи пішло близько двохсот тисяч дітей.

Відзначається, що особливу увагу в усіх школах Донбасу приділяють "патріотизму". Зокрема, в табелях школярів ОРДЛО є відмітки про предмети: "початкова військова і медико-санітарна підготовка", "уроки громадянськості Донбасу", "урок громадянськості і духовності Донбасу" і тд.

Крім того, багато співрозмовників проекту, на умовах анонімності, розповіли, що з 2014 року в ОРДЛО створена своя, вибудувана за російськими стандартами і з російськими підручниками, система освіти - без українських класів і шкіл, з 5-бальною системою.

З 2014 по 2016 рік у школах ОРДЛО був "перехідний період" і всі українські школи і класи з роками були переведені на російську мову навчання.

"Влада" Донбасу вимагала прибрати або замінити будь-які згадки про Україну з предметів "Природознавство" та "Я і Україна". Пропонувалося всюди замінити згадки про Україну на Донбас або будь-який інший рідний край. Також це стосувалося предметів "Природознавство", "Історія України", "Географія України" і "Я і Україна".

За словами одного з викладачів, "виходила цілковита нісенітниця".

У 2015 році в школи Донбасу почали завозити російські підручники.

За словами джерела, у вересні 2015 року, двома білими гуманітарними конвоями в Донецьк завезли 1500 тонн російських підручників і тоді почався інший режим навчання.

Відзначається, що в 2015-16 навчальному році ще зберігалися українські класи та школи, але влітку 2016 року "міністр освіти ДНР" Олена Полякова оголосила, що в "республіці" більше не залишилося охочих вивчати українську мову, і всі такі класи були закриті.

Після цього перехідний період закінчився і почалося навчання за російськими стандартами.

Українську мову почали викладати раз на тиждень. У початковій школі цей урок ділять навпіл - на українську мову і українське літературне читання. Російську мову викладають 5 разів на тиждень.

Школярі ОРДЛО можуть дистанційно закінчити школу на підконтрольній українській владі території. Вони мають можливість вступати на пільгових умовах до українських ВНЗ.

Відзначається, що під час здачі ЗНО бойовики не випускають школярів Донбасу на підконтрольну уряду територію.

За словами жителів Донбасу, зараз 1-2 школяра з 40 вступають в українські вищі навчальні заклади, в деяких випадках 5-6.

Також наголошується, що в 2019 році в "ДНР" випустили 8120 учнів 11 класів.