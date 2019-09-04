Екс-гендиректор "Укроборонпрому" вивів "Укрспецекспорт" з-під контролю концерну – ЗМІ

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Середа, 4 вересня 2019, 20:18

Джерело: Bihus.Info

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Павло Букін затвердив новий статут ДК "Укрспецекспорт", згідно з яким позбавив "Укроборонпром" контролю над компанією.

Деталі: 19 серпня на той момент гендиректор концерну Павло Букін затвердив нову редакцію статуту одного з найбільших підприємств концерну – ДК "Укрспецекспорт". 

Згідно з новою редакцією, директор "Укрспецекспорту" може призначати працівників (окрім своїх заступників), встановлювати рівень зарплат, планувати штатний розклад. Усе це – без погодження з "Укроборонпромом".

Також концерн втратив можливість за результатами перевірок притягнути працівників "Укрспецекспорту" до відповідальності.

Журналісти стверджують, що правки до статуту, які затвердив Букін, максимально розширюють повноваження керівництва "Укрспецекспорту" і позбавляють "Укроборонпром" від функції регулятора цієї компанії.

Що було раніше: 30 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Букіна з посади гендиректора концерну. Новим очільником призначив екс-міністра економічного розвитку, голову наглядової ради коцерну Айвараса Абромавичуса.

Для довідки: Павло Букін керував "Укрспецекспортом" у 2015-2018 роках. У ці роки підприємство за завищеною в п’ять разів ціною закупало російські деталі для військової техніки.

Нині гендиректор "Укрспецекспорту" – екс-заступник Букіна Сергій Проскуркін.

Нагадаємо:

  • 25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.
  • За даними журналістів, 22-річний Гладковський-молодший разом із партнерами організував постачання контрабандних російських деталей для військової техніки, за які держпідприємства переплачували у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво "Укроборонпрому" знало про оборудки і давало на них згоду.

Знати більше: Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1

Війна і бізнес. Укроборонпром та його золотий менеджер. Частина 2

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Теми: Укроборонпром


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