Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-гендиректор "Укроборонпрому" вивів "Укрспецекспорт" з-під контролю концерну – ЗМІ

Середа, 4 вересня 2019, 20:18
Екс-гендиректор Укроборонпрому вивів Укрспецекспорт з-під контролю концерну – ЗМІ

Джерело: Bihus.Info

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Павло Букін затвердив новий статут ДК "Укрспецекспорт", згідно з яким позбавив "Укроборонпром" контролю над компанією.

Деталі: 19 серпня на той момент гендиректор концерну Павло Букін затвердив нову редакцію статуту одного з найбільших підприємств концерну – ДК "Укрспецекспорт". 

Згідно з новою редакцією, директор "Укрспецекспорту" може призначати працівників (окрім своїх заступників), встановлювати рівень зарплат, планувати штатний розклад. Усе це – без погодження з "Укроборонпромом".

Також концерн втратив можливість за результатами перевірок притягнути працівників "Укрспецекспорту" до відповідальності.

Журналісти стверджують, що правки до статуту, які затвердив Букін, максимально розширюють повноваження керівництва "Укрспецекспорту" і позбавляють "Укроборонпром" від функції регулятора цієї компанії.

Що було раніше: 30 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Букіна з посади гендиректора концерну. Новим очільником призначив екс-міністра економічного розвитку, голову наглядової ради коцерну Айвараса Абромавичуса.

Для довідки: Павло Букін керував "Укрспецекспортом" у 2015-2018 роках. У ці роки підприємство за завищеною в рази ціною закупало російські деталі для військової техніки.

Нині гендиректор "Укрспецекспорту" – екс-заступник Букіна Сергій Проскуркін.

Нагадаємо:

  • 25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.
  • За даними журналістів, 22-річний Гладковський-молодший разом із партнерами організував постачання контрабандних російських деталей для військової техніки, за які держпідприємства переплачували в рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво "Укроборонпрому" знало про оборудки і давало на них згоду.
  • Так, "Укроборонпром" закупив російські деталі для літаків АН-26, переплативши у 5 разів. Вони коштували Україні 14,38 млн грн, хоча з Москви вилітали за 2,3 мільйони. 80% авансу розділили між собою учасники схеми. Як свідчить їхнє листування, 30 тисяч доларів отримав Олег Гладковський, 10 тисяч – Павло Букін.

Знати більше: Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1

Війна і бізнес. Укроборонпром та його золотий менеджер. Частина 2

"Українська правда" у Threads

Теми: Укроборонпром
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Укроборонпром
Держконцерн "Укроборонпром" остаточно реформували в акціонерне товариство
Зеленський звільнив голову "Укроборонпрому"
Розтрата пів мільйона гривень: ексдиректор підприємства "Укроборонпрому" отримав підозру
Останні новини
23:26
Bloomberg пише, що Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: