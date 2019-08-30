Гендиректором "Укроборонпрому" став Абромавичус

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П'ятниця, 30 серпня 2019, 21:25

Джерело: указ №641/2019

Генеральним директором державного концерну "Укрооборонпром" став екс-міністр економічного розвитку, голова наглядової ради коцерну Айварас Абромавичус.

Деталі: 30 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Павла Букіна з посади гендиректора "Укроборонпрому" і призначив на неї Абромавичуса.

Передісторія:

  • У 2014 році Абромавичуса особисто запросив до команди президент Петро Порошенко. Він надав йому українське громадянство і запропонував висунути його на посаду міністра економічного розвитку й торгівлі.
  • В лютому 2016 року міністр економіки Абромавичус заявив про відставку. Коли в нього запитали про причини, він сказав, що не хоче, аби на нього тисли окремі політики.
  • За словами міністра, Кононенко намагався проти волі Абромавичуса призначити йому заступником Андрія Пасішника. У ЗМІ потрапили скріншоти переписки Абромавичуса і Пасішника.
  • У 2019 році Абромавичус працював у команді Зеленського радником та експертом.
  • Зеленський змінив склад наглядової ради "Укроборонпрому", призначивши до неї 12 червня Абромавичуса. 
  • 11 липня екс-міністр економічного розвитку очолив наглядову раду держконцерну і став керівником тендерного комітету з проведення міжнародного аудиту.

Знати більше: Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1

Війна і бізнес. Укроборонпром та його золотий менеджер. Частина 2

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Українська правда

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Теми: Укроборонпром Зеленський укази


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