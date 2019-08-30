Гендиректором "Укроборонпрому" став Абромавичус

Деталі: 30 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Павла Букіна з посади гендиректора "Укроборонпрому" і призначив на неї Абромавичуса.

Українська правда

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