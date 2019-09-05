ООС: 12 обстрілів, один загиблий

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, один військовослужбовець загинув.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув",- повідомили у штабі.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 1 обстріл позицій об'єднаних сил

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 2 обстріли позицій об'єднаних сил.