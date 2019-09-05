Автобус із дітьми потрапив у ДТП на Львівщині – 14 травмованих, 1 загиблий

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Четвер, 5 вересня 2019, 09:00

Джерело: поліція Львівської області.

На Львівщині внаслідок ДТП за участю автобуса з дітьми травмовано 14 осіб, водій легковика загинув.

Деталі: Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 вересня о 20:50 на автодорозі Київ – Чоп між селами Дідилів та Банюнин, Кам’янка-Бузького району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля "Мерседес Віто", 31-річний іноземець, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом "Неоплан" та з автомобілем "Фольксваген Джета".

Від отриманих травм водій "Мерседеса" загинув на місці події.

ДТП на Львівщині
ДТП на Львівщині
Поліція

На момент автозіткнення в автобусі перебували 49 дітей та двоє дорослих, які проживають у Чернігівській області, а також двоє водіїв віком 53 та 66 років, жителі міста Чернігів.

Внаслідок ДТП із тілесними ушкодженнями госпіталізовано 12 дітей віком 10-12 років, та обох водіїв автобуса.

Водій "Фольксвагена", 22-річний мешканець міста Буськ, не постраждав.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як стало відомо згодом, в автобусі до Кракова прямували діти з танцювального колективу "Ягідки" та з музичної школи ім. Н.Г. Рахілна зі Сновська.

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Теми: ДТП Львівщина


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