ДТП на Львівщині: Юні танцюристи й музиканти їхали до Кракова
Джерело: Facebook Сновської міськради.
В автобусі, який потрапив у ДТП на Львівщині, були діти з танцювального колективу "Ягідки" та з музичної школи ім. Н.Г. Рахілна зі Сновська Чернігівської області
Сновська міська рада в коментарі до посту у Facebook: "Дітей нашого танцювального колективу та вихованців дитячої музичної школи, які їхали до Кракова, одразу оглянули лікарі. Важких травм не виявлено.
Шістьох дітей було доставлено до лікарні, а всіх інших розмістили на ніч у готелі.
Наразі вирішується питання повернення дітей до Сновська".
У міськраді уточнили, що водій мікроавтобуса Mercedes виїхав на зустрічну смугу, а водій автобуса Neoplan, у якому були діти, "дотримувався правил дорожнього руху і професійно справився з ситуацією, уникнувши тяжких наслідків для пасажирів".
Що цьому передувало. 4 вересня Сновська міськрада повідомила, що "Ягідки" вирушили до Європи: в рамках культурного обміну вони мали виступити у Кракові разом із вихованцями сновської дитячої музичної школи ім. Н.Г.Рахілна (домристами й піаністами).
Юних танцюристів і музикантів супроводжували в.о директора ДМШ Лариса Сіренька та викладач і концертмейстер Юлія Дрозд.
Наприкінці липня учасники дитячого зразкового колективу "Ягідки", вихованці заслуженого працівника культури України Світлани Горбатович, повернулися з Франції. Діти їздили туди на запрошення Асоціації "Люба Лор’Україна" (керівник Даніель Бедлем).
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