Медведчук прилетів до Владивостока й покритикував Зеленського

Джерело: ТАСС.

Голова політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук поїхав на "Східний економічний форум" до російського Владивостока.

Там він сподівається побачитися з президентом Росії Володимиром Путіним: "Я б хотів, але це буде залежати від волі президента Росії".

Деталі. Медведчук заявив, що приїхав на "Східний економічний форум" (4-6 вересня), адже вважає ринки Росії та інших країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону важливими для економіки України.

Обмін утримуваними особами між Росією і Україною, за його словами, може відбутися "в найближчі дні", але остаточну санкцію повинні дати президенти двох країн.

Кум Путіна в кулуарах форуму "виключно позитивно" оцінив телефонні розмови між президентами Росії та України:

"Я думаю, той обмін, який має відбутися в найближчі дні, – це результат цих розмов".

Медведчук також висловив сподівання, що обмін утримуваними особами між Києвом і бойовиками Донбасу може відбутися найближчим часом:

"Я думаю, що це має відбутися раніше, ніж до кінця року... Якщо йдеться про Донецьк і Луганськ, то сьогодні я точної цифри не знаю. Але кілька місяців тому було 170, зараз десь більше 200. І назад десь 70-80 осіб – це ті, кого розшукує Україна на територіях невизнаних "ДНР" і "ЛНР". Приблизно такі цифри".

Із приводу зустрічі "нормандської четвірки" Медведчук заявив, що сторони поки не домовилися про проведення зустрічі на вищому рівні:

"Поки про це домовитися не вдалося. Але я думаю, що це пов'язано з тим, що Україна ще до кінця не визначилася з основними питаннями реалізації мінських угод. Зізнання у тому, що вони є безальтернативними, є, але як вони будуть реалізовуватися і наскільки згодна команда Зеленського з усіма положеннями мінських угод, поки що не відомо".

Кум Путіна заявив, що заяви президента України Володимира Зеленського суперечать ключовим пунктам мінських домовленостей, у тому числі в частині надання особливого статусу окремих районах Донецької і Луганської областей та амністії учасників конфлікту на Донбасі.

"З подібних позицій говорити про реалізацію мінських угод, на жаль, не доводиться", – заявив Медведчук.