Путін заявив про фіналізацію переговорів про обмін ув'язненими
Четвер, 5 вересня 2019, 12:47
Джерело: Президент РФ на засіданні Східного економічного форуму у Владивостоці.
Президент Росії Володимир Путін заявив про фіналізацію переговорів про обмін ув'язненими з Україною.
Пряма мова Путіна: "Нам досить складно було приймати рішення щодо конкретних людей. Але виходячи з міркувань гуманності, ми підходимо до фіналізації переговорів, які ми ведемо з офіційною владою. Думаю, найближчим часом це стане відомо.
Я думаю, що він (обмін - ред) буде таким, досить великим, масштабним і це вже було б хорошим кроком вперед в сторону нормалізації".
Деталі: Конкретних термінів Путін не назвав.
Знати більше: Чому загальмувався обмін ув'язненими і коли українці можуть повернутися додому
Передісторія:
- У середині липня українська уповноважена з прав людини Людмила Денисова й російська уповноважена Тетяна Москалькова обмінялися списками політично ув'язнених в Росії й Україні. У списку від України значилося 150 осіб, у списку РФ – 34.
- 22 серпня російські ЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців у кінці серпня.
- В останні дні серпня почали ходити чутки про те, що обмін утримуваними особами між Росією й Україною вже відбувається, але його завершення офіційно спростовували.
- Станом на 2 вересня Московське СІЗО Лефортово прийняло передачі для 32 українців: 24 військовополонених моряків і 8 політв'язнів.
- Раніше до СІЗО "Лефортово", де перебували 24 захоплені українські моряки, з різних російських в’язниць привезли ще декількох українців – зокрема: Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Романа Сущенка.
- При цьому щонайменше для 4 затриманих в Україні оформлювали документи для обміну на утримуваних у Росії українців. Це колишні українські військові Олександр Баранов та Олексій Одинцов і росіяни Ігор Кімаковський та Євген Мефьодов.
- 28 серпня суд в Україні випустив із СІЗО головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, підозрюваного в державній зраді. За даними УП, Вишинський сам погодився взяти участь у взаємному звільненні осіб між Україною та Росією.
- 29 серпня з'явилася інформація, що кримчанина Олега Сенцова доставили з далекого міста Лабитнангі до Москви.
- 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха.
Українська правда