Джерело: Президент РФ на засіданні Східного економічного форуму у Владивостоці.

Президент Росії Володимир Путін заявив про фіналізацію переговорів про обмін ув'язненими з Україною.

Пряма мова Путіна: "Нам досить складно було приймати рішення щодо конкретних людей. Але виходячи з міркувань гуманності, ми підходимо до фіналізації переговорів, які ми ведемо з офіційною владою. Думаю, найближчим часом це стане відомо.

Я думаю, що він (обмін - ред) буде таким, досить великим, масштабним і це вже було б хорошим кроком вперед в сторону нормалізації".

Деталі: Конкретних термінів Путін не назвав.

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