У ГПУ не виключають, що Цемах може повернутись в ОРДО

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Четвер, 5 вересня 2019, 13:01

У Генеральній прокуратурі зазначають ризики, що перебуваючи під особистим зобов’язанням підозрюваний у тероризмі бойовик "ДНР" Володимир Цемах може ухилитися від слідства і уникнути покарання.

Про це розповів заступник начальника відділу ГПУ Олег Пересада у коментарі "Громадському".

"Прокуратура заперечувала проти задоволення апеляційної скарги, оскільки Цемах підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, пов’язаних із загибеллю українських військовослужбовців. Наявні певні ризики, що перебуваючи на волі, він спробує ухилится і від досудового розслідування і від суду і від покарання", сказав Пересада.

Представник ГПУ наголосив, що на Цемах, згідно припису суду, не одягнуть електронний браслет стеження. Він зобов’язаний не відлучатися з населеного пункту, у якому  проживає, але нюанс у тому, що проживав бойовик на тимчасово окупованій території.

"Зважаючи на те, що місцем його постійного проживання є непідконтрольна Україні територія… я не знаю, куди він відправиться", – додав Пересада.

На запитання щодо можливої видачі Цемаха Росії в обмін на українських політв’язнів представник прокуратури наголосив, що "питання обміну є політичним, і не належить в його компетенції".

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Нагадаємо:

  • 5 серпня Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха. Ухвала суду є остаточною та оскарженню не підлягає.
  • Суд поклав на Цемаха строком на 60 діб в межах строку досудового розслідування наступні зобов’язання: прибувати на виклики до слідчого, до суду та прокурора, не відлучатися з населеного пункту, у якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти про зміну місця проживання та роботи.
  • Цемах фігурує у справі про збиття бойовиками "Боїнгу" Малазійських авіаліній у 2014 році над окупованим Донбасом.

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Теми: заручники Генпрокуратура тероризм


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