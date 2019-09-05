У ГПУ не виключають, що Цемах може повернутись в ОРДО
У Генеральній прокуратурі зазначають ризики, що перебуваючи під особистим зобов’язанням підозрюваний у тероризмі бойовик "ДНР" Володимир Цемах може ухилитися від слідства і уникнути покарання.
Про це розповів заступник начальника відділу ГПУ Олег Пересада у коментарі "Громадському".
"Прокуратура заперечувала проти задоволення апеляційної скарги, оскільки Цемах підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, пов’язаних із загибеллю українських військовослужбовців. Наявні певні ризики, що перебуваючи на волі, він спробує ухилится і від досудового розслідування і від суду і від покарання", сказав Пересада.
Прокурор Олег Пересада: "Цемах повертається на непідконтрольну Україні територію за місцем реєстрації. Не виключено, що він втече, буде переховуватись від слідства. Питання обміну політичне, не в моїй компетенції" pic.twitter.com/w5jZyab3uY— hromadske (@HromadskeUA) September 5, 2019
Представник ГПУ наголосив, що на Цемах, згідно припису суду, не одягнуть електронний браслет стеження. Він зобов’язаний не відлучатися з населеного пункту, у якому проживає, але нюанс у тому, що проживав бойовик на тимчасово окупованій території.
"Зважаючи на те, що місцем його постійного проживання є непідконтрольна Україні територія… я не знаю, куди він відправиться", – додав Пересада.
На запитання щодо можливої видачі Цемаха Росії в обмін на українських політв’язнів представник прокуратури наголосив, що "питання обміну є політичним, і не належить в його компетенції".
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Нагадаємо:
- 5 серпня Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха. Ухвала суду є остаточною та оскарженню не підлягає.
- Суд поклав на Цемаха строком на 60 діб в межах строку досудового розслідування наступні зобов’язання: прибувати на виклики до слідчого, до суду та прокурора, не відлучатися з населеного пункту, у якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти про зміну місця проживання та роботи.
- Цемах фігурує у справі про збиття бойовиками "Боїнгу" Малазійських авіаліній у 2014 році над окупованим Донбасом.