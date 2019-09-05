Суд звільнив бойовика Цемаха, якого можуть видати Росії

Джерело: "Радіо Свобода".

Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха.

Пряма мова судді: "Застосувати до підозрюваного Цемаха Володимира Борисовича запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Звільнити з-під варти в залі суду".

Деталі: Ухвала суду є остаточною та оскарженню не підлягає. Суд поклав на Цемаха строком на 60 діб в межах строку досудового розслідування наступні зобов’язання: прибувати на виклики до слідчого, до суду та прокурора, не відлучатися з населеного пункту, у якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти про зміну місця проживання та роботи.

Водночас електронного браслета Цемах не носитиме.

Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може втекти.

Пряма мова педставника прокуратури Олега Пересади: "тепер за життя пана Цемаха буде відповідати сам пан Цемах".

"Може бути загроза (для його життя – ред.), оскільки досить багато уваги пану Цемаху приділяється, особливо в контексті розслідування збиття "Боїнга" "Малайзійських авіаліній", і, як я зазначав у суді, він є важливим елементом встановлення істини у цьому провадженні. І ми розуміємо, що наш північний сусід досить жорстко поводиться з небезпечними для себе особами".

Представник прокуратури додав, що тепер Цемах буде "достатньо складнодоступний для міжнародної спільної слідчої групи".

Як припускають, Цемах є серед осіб, яких Росія хоче бачити у списку для обміну утримуваними особами з Україною.

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