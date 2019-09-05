Суд звільнив бойовика Цемаха, якого можуть видати Росії
Джерело: "Радіо Свобода".
Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха.
Пряма мова судді: "Застосувати до підозрюваного Цемаха Володимира Борисовича запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Звільнити з-під варти в залі суду".
Деталі: Ухвала суду є остаточною та оскарженню не підлягає. Суд поклав на Цемаха строком на 60 діб в межах строку досудового розслідування наступні зобов’язання: прибувати на виклики до слідчого, до суду та прокурора, не відлучатися з населеного пункту, у якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти про зміну місця проживання та роботи.
Водночас електронного браслета Цемах не носитиме.
Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може втекти.
Пряма мова педставника прокуратури Олега Пересади: "тепер за життя пана Цемаха буде відповідати сам пан Цемах".
"Може бути загроза (для його життя – ред.), оскільки досить багато уваги пану Цемаху приділяється, особливо в контексті розслідування збиття "Боїнга" "Малайзійських авіаліній", і, як я зазначав у суді, він є важливим елементом встановлення істини у цьому провадженні. І ми розуміємо, що наш північний сусід досить жорстко поводиться з небезпечними для себе особами".
Представник прокуратури додав, що тепер Цемах буде "достатньо складнодоступний для міжнародної спільної слідчої групи".
Як припускають, Цемах є серед осіб, яких Росія хоче бачити у списку для обміну утримуваними особами з Україною.
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Історія питання:
- 4 липня ЗМІ повідомили, що українські правоохоронці затримали Володимира Цемаха на окупованій Донеччині та вивезли на підконтрольну територію
- Служба безпеки та військові не коментували інформацію.
- Родичі Цемаха припускали, що його затримання пов’язане з розслідуванням збиття малазійського літака МН-17. У 2014 році, Цемах керував так званою "протиповірятною обороною" у районі, де збили літак.
- Згодом, під час засідання суду, прокурор у справі Цемаха сказав, що бойовик може свідчити у справі МН-17.
- Наприкінці червня його арештували на два місяці. Нещодавно бойовику продовжили запобіжний захід.
- Водночас, наприкінці серпня стало відомо, що Росія нібито вимагає видати Цемаха в обмін на російських в’язнів, і саме через цю вимогу обмін затягується.
- Нідерланди, які також розслідують справу МН-17, попросили Київ не віддавати бойовика. Крім того, нідерландські слідчі заявили, що хочуть допитати Цемаха, поки він в Україні і доступний для них.
- Журналісти знайшли архівне відео, на якому Цемах, ймовірно, зізнається в причетності до трагедії з "Боїнгом".
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