У Росії розбився військовий вертоліт Мі-8

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Четвер, 5 вересня 2019, 15:54

Джерело: співрозмовник російського видання "Інтерфакс"

У Саратовській області Росії в селищі Соколове під час зльоту з аеродрому розбився і згорів військовий вертоліт Мі-8.

Дослівно: "Військовий вертоліт Мі-8 після зльоту з аеродрому спробував здійснити жорстку посадку, але вдарився об землю і загорівся".

 
фото: mash

Деталі: Заступник голови уряду Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.

За офіційними російськими даними екіпаж вертольота зумів безпечно покинути машину. Пасажирів на борту не було.

Міноборони Росії заявляє, що Мі-8 перекинувся при здійсненні розгону по злітно-посадковій смузі для здійснення планового польоту.

У відомстві РФ розповіли, що причиною аварії могло стати руйнування однієї зі стійок шасі. Для з'ясування всіх обставин події на аеродромі працює комісія ВКС Росії.

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Теми: Росія авіа аварія


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