Глава МЗС Нідерландів про звільнення Цемаха: новини з Києва викликають багато питань

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що перебуває у тісному контакті з українською владою з приводу звільнення українським судом з-під варти колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландський портал Nieuws.

"Ми перебуваємо в курсі справ" - сказав Блок.

Разом з тим міністр відмовився вдаватися в деталі і не став розкривати, чи була нідерландська сторона поінформована про звільнення Цемаха заздалегідь.

За його словами, останні повідомлення з Києва "викликають багато питань".

Раніше у міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17, заявили, що хотіли б допитати Цемаха, але його звільнення це ускладнює.

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