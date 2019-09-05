Глава МЗС Нідерландів про звільнення Цемаха: новини з Києва викликають багато питань
Четвер, 5 вересня 2019, 16:55
Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що перебуває у тісному контакті з українською владою з приводу звільнення українським судом з-під варти колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландський портал Nieuws.
"Ми перебуваємо в курсі справ" - сказав Блок.
Разом з тим міністр відмовився вдаватися в деталі і не став розкривати, чи була нідерландська сторона поінформована про звільнення Цемаха заздалегідь.
За його словами, останні повідомлення з Києва "викликають багато питань".
Раніше у міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17, заявили, що хотіли б допитати Цемаха, але його звільнення це ускладнює.
Нагадаємо:
- Депутатка Європейського парламенту від Нідерландів Каті Пірі назвала "тривожним" звільнення українським судом з-під варти колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха.
- 5 вересня судді Апеляційного суду міста Києва відпустили Цемаха під особисте зобов'язання. Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може втекти.
- Цемах керував так званою "протиповітряною обороною" у районі, де збили літак "Малайзійських авіаліній". Як припускають, Цемах є серед осіб, яких Росія хоче бачити у списку для обміну ув`язненими з Україною.