Глава МЗС Нідерландів про звільнення Цемаха: новини з Києва викликають багато питань

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Четвер, 5 вересня 2019, 16:55

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що перебуває у тісному контакті з українською владою з приводу звільнення українським судом з-під варти колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландський портал Nieuws.

"Ми перебуваємо в курсі справ" - сказав Блок.

Разом з тим міністр відмовився вдаватися в деталі і не став розкривати, чи була нідерландська сторона поінформована про звільнення Цемаха заздалегідь.

За його словами, останні повідомлення з Києва "викликають багато питань".

Раніше у міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17, заявили, що хотіли б допитати Цемаха, але його звільнення це ускладнює.

Нагадаємо:

  • Депутатка Європейського парламенту від Нідерландів Каті Пірі назвала "тривожним" звільнення українським судом з-під варти колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха.
  • 5 вересня судді Апеляційного суду міста Києва відпустили Цемаха під особисте зобов'язання. Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може втекти.
  • Цемах керував так званою "протиповітряною обороною" у районі, де збили літак "Малайзійських авіаліній". Як припускають, Цемах є серед осіб, яких Росія хоче бачити у списку для обміну ув`язненими з Україною.

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Теми: заручники Росія Нідерланди


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