САП і НАБУ направили першу справу до Антикорсуду

Джерело: прес-служба САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала перший обвинувальний акт до Вищого антикорупційного суду.

Дослівно: "САП затверджено та направлено до ВАСУ обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника генерального директора Державного науково-дослідного та проектного інституту титану, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ".

Деталі: Йдеться про Андрія Рачкова. Слідство встановило, що впродовж 2012-2013 років службовець у змові з іншими особами перерахув з держпідприємства 1,258 млн дол. на рахунок офшорної компанії на Британських Віргінських островах за роботи та послуги, які не надавались.

Під час досудового розслідування Рачков перебував під цілодобовим домашнім арештом.

Що було раніше: 5 вересня голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич оголосила про початок роботи суду.

Додатково: Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура хочуть законодавчо закріпити за Вищим антикорупційним судом розгляд виключно справ, розслідуваних їхніми детективами та прокурорами.

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