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НАБУ і САП звернулися до Верховної Ради із заявою через проект Зеленського

Середа, 17 липня 2019, 12:35

Джерело: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура хочуть законодавчо закріпити за Вищим антикорупційним судом розгляд виключно справ, розслідуваних їхніми детективами та прокурорами.

Пряма мова: "Від самого початку ми наполягали на тому, щоб новостворена судова інституція приймала до розгляду справи про топ-корупцію, розслідувані Національним бюро і передані до суду Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Саме так можна забезпечити швидке та неупереджене винесення вироків, на яке так чекають українці".

Деталі: НАБУ і САП закликають Верховну Раду проголосувати за ініціативу президента Володимира Зеленського. За чинним законодавством до ВАКС мають скеруватися всі справи щодо корупції, від найнижчого до топового рівня службовців та посадовців. Антикорупційники стверджують, що це – понад 3 500 кримінальних проваджень. На їхню думку, "це може стати непід’ємним тягарем і заблокувати роботу 38 суддів ВАКС". 

Водночас, згідно зі статистикою на сайті НАБУ, станом на 30 червня 2019 року антикорупційниками скеровано до суду 208 розслідуваних ними кримінальних проваджень.

Що відбулося раніше: Президент Володимир Зеленський подав до парламенту проект закону, який уточнює юрисдикцію ВАКС, щоб суд "міг зосередитися тільки на тих справах, які розслідує НАБУ".

Історія питання:

  • 8 липня в парламенті зареєстрували законопроект №10426 про внесення зміни до закону "Про Вищий антикорупційний суд" (щодо початку роботи суду)
  • У представництві ЄС в Україні закликали депутатів ухвалити цей документ.
  • Верховна Рада VIII скликання вже завершила свою сесійну роботу. Водночас президент попросив спікера парламенту Андрія Парубія скликати позачергове засідання Ради і розглянути його ініціативу. 

Валентина Романенко, УП
Теми: Антикорупційний судНАБУАнтикорупційна прокуратураЗеленськийВерховна Рада
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