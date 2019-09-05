Російському активісту, який підтримував моряків, дали 4,5 роки в’язниці

Джерело: Радіо Свобода

Російський активіст Костянтин Котов отримав 4,5 роки в’язниці за "багаторазове порушення правил проведення публічних заходів".

Деталі: Котов неодноразово влаштовував пікети, носив ув’язненим українцям передачі.

З березня по серпень активіста неодноразово затримувала поліція на акціях протесту в Москві.

Вирок Котову оголосив Тверський суд Москви.

Для довідки: Стаття про "багаторазове порушення правил проведення публічних заходів" з'явилася в Кримінальному кодексі РФ у 2014 році.

Першим засудженим за цією статтею став у грудні 2015 року активіст Ільдар Дадін. Вирок скасував Верховний суд.

Конституційний суд роз'яснив, що застосовувати статтю можна лише, якщо порушення не були формальними і порушували права громадян.