Російському активісту, який підтримував моряків, дали 4,5 роки в’язниці
Четвер, 5 вересня 2019, 19:16
Джерело: Радіо Свобода
Російський активіст Костянтин Котов отримав 4,5 роки в’язниці за "багаторазове порушення правил проведення публічних заходів".
Деталі: Котов неодноразово влаштовував пікети, носив ув’язненим українцям передачі.
З березня по серпень активіста неодноразово затримувала поліція на акціях протесту в Москві.
Вирок Котову оголосив Тверський суд Москви.
Для довідки: Стаття про "багаторазове порушення правил проведення публічних заходів" з'явилася в Кримінальному кодексі РФ у 2014 році.
Першим засудженим за цією статтею став у грудні 2015 року активіст Ільдар Дадін. Вирок скасував Верховний суд.
Конституційний суд роз'яснив, що застосовувати статтю можна лише, якщо порушення не були формальними і порушували права громадян.