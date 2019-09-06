Сенатори про військову допомогу США Україні: Підтримка триватиме

Сполучені Штати нададуть кошти для військової допомоги Україні цього або наступного фінансового року.

Про це під час брифінгу у Києві після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявили американський сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі та голова підкомітету Сенату у закордонних справах щодо співробітництва в Європі та регіональної безпеки сенатор Рон Джонсон, повідомляє "Укрінформ".

"Питання надання військової допомоги неодноразово одноголосно ухвалювалось Конгресом і зараз, зважаючи на те, що у нас добігає до кінця фінансовий рік, чи буде це рішення ухвалене, залежить від часового фактора, оскільки ми наприкінці фінансового року", - сказав Мерфі, відповідаючи на запитання щодо повідомлень про проблеми у напрямку надання військової допомоги Україні.

Джонсон додав, що зустрічався з Президентом Дональдом Трампом і переконував, щоб гроші, які залишаються у цьому фінансовому році, були використані на надання допомоги Україні.

"Якщо цього не трапиться, то сенатор Кріс Мерфі є у бюджетному комітеті, і ми переконані, що ми ухвалимо відповідне рішення щодо надання цієї фінансової допомоги в майбутньому фінансовому 2020 році. Підтримка США для України триватиме", - наголосив він.

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