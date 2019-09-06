Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенатори про військову допомогу США Україні: Підтримка триватиме

П'ятниця, 6 вересня 2019, 04:40
Американські сенатори Рон Джонсон (ліворуч) і Кріс Мерфі (праворуч)
Фото: Укрінформ

Сполучені Штати нададуть кошти для військової допомоги Україні цього або наступного фінансового року.

Про це під час брифінгу у Києві після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявили американський сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі та голова підкомітету Сенату у закордонних справах щодо співробітництва в Європі та регіональної безпеки сенатор Рон Джонсон, повідомляє "Укрінформ".

"Питання надання військової допомоги неодноразово одноголосно ухвалювалось Конгресом і зараз, зважаючи на те, що у нас добігає до кінця фінансовий рік, чи буде це рішення ухвалене, залежить від часового фактора, оскільки ми наприкінці фінансового року", - сказав Мерфі, відповідаючи на запитання щодо повідомлень про проблеми у напрямку надання військової допомоги Україні.

Джонсон додав, що зустрічався з Президентом Дональдом Трампом і переконував, щоб гроші, які залишаються у цьому фінансовому році, були використані на надання допомоги Україні.

"Якщо цього не трапиться, то сенатор Кріс Мерфі є у бюджетному комітеті, і ми переконані, що ми ухвалимо відповідне рішення щодо надання цієї фінансової допомоги в майбутньому фінансовому 2020 році. Підтримка США для України триватиме", - наголосив він.

Нагадаємо:

  • Президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму військової допомоги Україні, чим фактично призупинив її.

Теми: СШАарміягрошіУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
США
Держдеп про рішення Путіна не їхати на саміт БРІКС: Став міжнародним вигнанцем
США збираються відправити Україні другий поспіль пакет допомоги на $400 млн – CNN
Парламент Чехії схвалив оборонну угоду зі США
Останні новини
23:26
Bloomberg пише, що Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: