Трамп засумнівався в необхідності військової допомоги Україні – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

Про це пише видання Politico з посиланням на високопоставленого чиновника в Адміністрації Трампа.

За його словами, програму, також відому під назвою "Ініціатива сприяння безпеці в Україні", переглянуть для того, щоб переконатися, що гроші використовуються в інтересах Сполучених Штатів.

Йдеться про 250 млн доларів, які США планували виділити Україні у 2019 році для вирішення питань безпеки.

Автор матеріалу зауважує, що таке рішення американський президент прийняв після саміту "Великої сімки", на якому він всіляко "применшував військове вторгнення Москви в Україну" і наполягав на поверненні Росії в G7.

За словами джерела, Трамп хоче гарантій того, що інші країни "платять свою справедливу частку". Міністр оборони Марк Еспер і радник з національної безпеки Джон Болтон входять в число офіційних осіб, які теж хочуть перегляду програми фінансування.

Крім того, пише видання, поки гроші знаходяться на перегляді, вони не можуть бути виплачені, а це означає, виділення коштів Україні призупиниться.

"Нам відомо про те, що (Офіс з питань управління та бюджету - ред.) Затримує фінансування Ініціативи зі сприяння безпеці України", - заявив представник комітету з асигнувань Палати представників Еван Холландер.

"У нас є серйозні побоювання, що ці важливі кошти можуть бути заморожені, і ми негайно запитуємо адміністрацію, чому вони затримують ці фінанси", - додає він.

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