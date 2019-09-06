Цивільна дружина нардепа з фракції Медведчука має бізнес в Росії – “Схеми”

Джерело: розслідування програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший")

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Тарас Козак не згадав у своїй декларації про свою цивільну дружину Наталію Лавренюк, яка має спільний нафтовий бізнес у Росії з подружжям Оксани Марченко і Віктора Медведчука, а також численне майно в Україні.

Деталі: Наталія Лавренюк - уродженка Львова, володіє 25% акцій в компанії "НЗНП Трейд", що бурить нафтові свердловини в Ханти-Мансійську, а дружина нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксана Марченко контролює в цій компанії 61%.

Це – частка кіпрської компанії Ventolor Holding LTD, якою одноосібно володіє українська телеведуча через фірму TUMILLON INVESTMENTS LTD.

В Україні, за даними журналістів "Схем", Наталія Лавренюк є власницею збиткового приватного підприємства "Лілія", 12-х квартир у Києві та Львові, десятка земельних ділянок на Київщині.

За останні 14 років офіційно вона заробила близько 5 мільйонів гривень, що аж ніяк не пояснює таку кількість нерухомого майна, зазначається в розслідуванні.

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За даними "Схем", з 2006 року Наталія Лавренюк – постійна супутниця нардепа Тараса Козака в закордонних відрядженнях. Разом вони здійснили понад 100 перельотів. Мають спільну дитину.

Проте ані дитини, ані самої Лавренюк, ані оформленого на неї майна в Україні та Росії депутат в декларацію не вніс. Такі дії вже підпадають під конкретну статтю Кримінального кодексу України.

Дослівно, юристи: "Приховування відомостей про особу, з якою декларант перебуває у фактичних шлюбних відносинах, і недекларування оформленого на неї майна та бізнесу – це злочин".

Додамо: Журналістам "Схем" не вдалося отримати коментар від Наталії Лавренюк щодо бізнес-партнерства з родиною Віктора Медведчука. На повідомлення в месенджерах та дзвінки вона не відповідає.

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