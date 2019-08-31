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Є питання до партії Медведчука: Зеленський анонсував "гучну історію, яка погано закінчиться"

Субота, 31 серпня 2019, 22:05
Є питання до партії Медведчука: Зеленський анонсував гучну історію, яка погано закінчиться
фото УП

Джерело: інтерв'ю Зеленського каналу "1+1", програма "100 днів президента України" 

Президент України Володимир Зеленський анонсував "дуже гучну історію, яка дуже погано закінчиться" щодо партії "Опозиційна платформа за життя", одним з лідерів якої є кум Путіна Віктор Медведчук.

Деталі: Коментуючи питання про свою "антиросійську риторику та дії", Зеленський заявив, що не боїться втратити підтримку "у певних регіонах".

"Я нічого не боюсь, бо мене не цікавить політичний рейтинг. Мене це більше не цікавить. Не цікавило і під час виборчої кампанії до ВР. Я спокійно до цього відношусь, бо розумію, що в мене будуть помилки. Вони не є проросійські чи антиросійські. Я у своїх словах говорю тільки про Україну", - заявив він.

"Інші країни? Мене це зовсім не цікавить. Мені головне, щоб вони не підтримували бойовиків, щоб їхні солдати, військові, не були на території Донбасу, і щоб ми припинили війну".

Пряма мова: "То хто користується (проросійською) термінологією, щоб підвищити собі бали? ... Партія пана Медведчука ... Там ще є великі питання, чи це його партія. Чи там це тимчасове об'єднання. І хто вони такі... Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії, на фінансування каналів. У нас є відповіді, об'єми кеша, звідки і з якої країни вони все це отримують. І це дуже буде гучна історія, яка дуже погано закінчиться".

Передісторія: На початку липня телеканали NewsOne та російський пропагандистський канал "Россия 24" анонсували телеміст "Треба поговорити"

Згодом NewsOne скасував телемарафон через "погрози фізичної розправи".

Власником каналу NewsOne є нардеп Тарас Козак, його вважають соратником кума російського президента Віктора Медведчука. До його холдингу входять телеканали "112 Україна", NewsOne, ZIK.

Джерела у партії Медведчука "Опозиційна платформа - За життя" розповіли, що ідея про телеміст належала члену партії Сергію Льовочкіну і була лиш передвиборчою стратегією.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що не дозволить Медведчуку монополізувати українське телебачення. 

Нагадаємо, 

  • Перед президентськими виборами глава політради ОПЗЖ Віктор Медведчук пропонував Володимиру Зеленському в разі перемоги укласти угоду з Кремлем, аби відновити контроль над Донбасом і отримати дешевий російський газ.
  • На першому з'їзді ОПЗЖ Медведчук заявляв про необхідність створити "автономний регіон Донбас" із закріпленням цього статусу в Конституції України.
  • Після цієї заяви ГПУ відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Медведчука.
  • Попри це Медведчук заявляв, що Москва та бойовики на окупованих територіях Донеччини та Луганщини згодні з його "планом" щодо "встановлення миру".
  • Під час президентських і парламентських виборів Медведчук піарився на тому, що нібито може домовитися з РФ про продовження контракту на транзит газу і не раз їздив до Росії.
  • На дострокових парламентських виборах партія "Опозиційна платформа – За життя" в результаті отримала другу за величиною фракцію у Верховній раді 9 скликання: 43 депутати, з яких 37 за списком (партія отримала 13.05% підтримки) і 6 мажоритарників.
  • Співголова ОПЗЖ Вадим Рабинович заявив, що Медведчук "зосередиться на партійній роботі". 

Українська правда

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Теми: МедведчукЗеленськийВерховна РадаПутінРосія
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