У Польщі вбили українку, злочинця шукають поліцейські двох країн

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П'ятниця, 6 вересня 2019, 06:40

Джерело: прес-служба Нацполіції

Національна поліція спільно з польськими колегами шукають підозрюваного у вбивстві на території Польщі 26-річної мешканки Львівщини.

Деталі: 30 серпня в польському місті Сохачев було вбито 26-річну мешканку Львівської області. Правоохоронці встановили причетного до злочину - громадянина України. За інформацією польських колег, після злочину він виїхав на територію України.

Дослівно: "Нині наші спільні зусилля спрямовані на встановлення місцеперебування та затримання підозрюваного у вбивстві. Злочинці повинні знати, що для поліцейських кримінальної поліції немає кордонів. Скоїв тяжкий злочин в Польщі, і сховався в Україні - обов’язково будеш розшуканий та затриманий. Якщо скоїв злочин в Україні, а сховався в Польщі, реакція поліцейських буде аналогічною". 

Нагадаємо:

  • Злочинця, якого за вбивство громадянки Польщі шукав Інтерпол, затримали в Києві внаслідок міжнародної спецоперації в листопаді 2018 року.

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Теми: Україна Польща поліція вбивство


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