Доба на Донбасі: 21 обстріл, є загиблий і поранений
П'ятниця, 6 вересня 2019, 07:36
Джерело: повідомлення штабу ООС на 7 ранку
5 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню.
Деталі: Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.
На сході ООС - 16 обстрілів позицій, на півночі - 5.
За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення, йдеться у зведенні штабу.
Від ранку 6 вересня російські найманці вже 2 рази порушили режим припинення вогню на сході ООС.
Нагадаємо:
- Впродовж доби 5 вересня російські найманці 8 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець загинув.
Українська правда