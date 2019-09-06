Доба на Донбасі: 21 обстріл, є загиблий і поранений

4148 переглядів
П'ятниця, 6 вересня 2019, 07:36

Джерело: повідомлення штабу ООС на 7 ранку

5 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. 

Деталі: Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

На сході ООС - 16 обстрілів позицій, на півночі - 5. 

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення, йдеться у зведенні штабу. 

Від ранку 6 вересня російські найманці вже 2 рази порушили режим припинення вогню на сході ООС.

Нагадаємо:

  • Впродовж доби 5 вересня російські найманці 8 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець загинув. 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ООС бойові дії Донбас


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ООС: 5 обстрілів, один загиблий 6 вересня 2019, 01:30
Бойовики блокують відновлення мосту в Станиці Луганській 5 вересня 2019, 16:16
Стало відомо ім’я загиблого на Донбасі військового 5 вересня 2019, 11:24
Усі новини
Головні новини
Суд призначив Ситнику штраф за відпочинок в Рівненській області
У Києві у тролейбусі влаштували стрілянину: двоє поранених
Родичі прем’єра заборгували 21 тисячу за комунальні послуги
"Разбійнику", якого сварив Зеленський, повідомили про підозру в хуліганстві
Усі новини
їжа

Суперфуди: кіноа, чіа та годжі. Чи не міф їхня корисність?

Фото

Найкращі світлини фотоконкурсу Dronestagram

опитування

Третину українських підлітків цькували в інтернеті