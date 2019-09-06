Доба на Донбасі: 21 обстріл, є загиблий і поранений

Джерело: повідомлення штабу ООС на 7 ранку

5 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню.

Деталі: Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

На сході ООС - 16 обстрілів позицій, на півночі - 5.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення, йдеться у зведенні штабу.

Від ранку 6 вересня російські найманці вже 2 рази порушили режим припинення вогню на сході ООС.

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