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Доба на Донбасі: 21 обстріл, є загиблий і поранений

П'ятниця, 6 вересня 2019, 07:36

Джерело: повідомлення штабу ООС на 7 ранку

5 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. 

Деталі: Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

На сході ООС - 16 обстрілів позицій, на півночі - 5. 

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення, йдеться у зведенні штабу. 

Від ранку 6 вересня російські найманці вже 2 рази порушили режим припинення вогню на сході ООС.

Нагадаємо:

  • Впродовж доби 5 вересня російські найманці 8 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець загинув. 

Українська правда
Теми: ООСбойові діїДонбас
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