Депутату Київради оголосили підозру: підробив диплом про освіту

Джерело: прокуратура Київської області

Прокуратура Київської області підозрює депутата Київської міської ради у використанні підробленого диплому про освіту.

Дослівно: "Прокурором Київської області повідомлено про підозру депутату Київської міської ради у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) ККУ".

Деталі: Встановлено, що вказаний депутат Київради VIII скликання при працевлаштуванні на роботу до державних органів влади використав завідомо підроблені документи про здобуття ним вищої освіти в одному із вищих навчальних закладів.

На даний час досудове розслідування триває.

Прізвища депутата прокуратура не повідомляє.

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