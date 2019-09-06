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Депутату Київради оголосили підозру: підробив диплом про освіту

П'ятниця, 6 вересня 2019, 10:08

Джерело: прокуратура Київської області

Прокуратура Київської області підозрює депутата Київської міської ради у використанні підробленого диплому про освіту.

Дослівно: "Прокурором Київської області повідомлено про підозру депутату Київської міської ради у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) ККУ".

Деталі: Встановлено, що вказаний депутат Київради VIII скликання при працевлаштуванні на роботу до державних органів влади використав завідомо підроблені документи про здобуття ним вищої освіти в одному із вищих навчальних закладів.

На даний час досудове розслідування триває.

Прізвища депутата прокуратура не повідомляє.

Нагадаємо:

  • 11 травня 2017 року журналісти програми "Схеми" опублікували розслідування про те, що керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко має підроблений диплом бакалавра Львівського національного університету імені Івана Франка, на підставі якого він отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
  • Слідчий відділ головного управління Національної поліції у Києві розпочав кримінальне провадження за ч. 4 статті 358 (підробка документів).
  • Згодом стало відомо, що Бондаренко брав підряд 3 відпустки у травні 2017 року.
  • У коментарі "Українській правді. Київ" Бондаренко заявив, що скандал є, але підстав для нього немає, та пояснив, що 3 відпустки брав з об'єктивних причин.
  • Він також сказав, що за кілька днів вийде з офіційною заявою про підроблений диплом, однак не зробив цього.
  • 31 серпня 2017 року прокуратура оголосила Бондаренку підозру за фактом використання завідомо підробленого документу.
  • 31 серпня2018 року  стало відомо, що мер Києва Віталій Кличко звільнив керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка, стосовно якого триває розслідування за фактом використання підроблених документів.
  • Згодом Бондаренко заявив, що сам пішов з посади і що за свої вчинки готовий нести відповідальність.
  • Однак 28 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва звільнив екс-заступника мера Києва Віталія Кличка Володимира Бондаренка від кримінальної відповідальності за використання підробленого диплома про освіту.
  • Наразі Володимир Бондаренко працює у КМДА на посаді радника столичного мера.

Українська правда
Теми: Київмісцева владапрокуратураосвіта
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