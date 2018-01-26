Заступник Кличка уникнув покарання за підроблений диплом – ухвала

Шевченківський райсуд Києва звільнив екс-заступника мера Києва Віталія Кличка Володимира Бондаренка від кримінальної відповідальності за використання підробленого диплома про освіту.

Таке рішення суд виніс 28 грудня 2017 року.

Згідно з матеріалами суду, Бондаренко вирішив підробити диплом бакалавра для подальшого використання.

Для цього Бондаренко умисно повідомив невстановленій слідством особі "свої особисті анкетні дані, які в подальшому були використані …для підроблення диплому бакалавра нібито виданого Львівським національним університетом імені Івана Франка, 30 червня 2009 року" на ім'я Бондаренка.

Відзначається, що екс-заступник мера Києва заздалегідь "обіцяв придбати підроблений диплом".

Підкреслюється, що Бондаренко "умисними діями сприяв підробці офіційного документа" і вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 (пособництво у вчиненні злочину – ред.), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів) ККУ.

Також слідство з'ясувало, що 16 листопада 2011 року Бондаренко "з метою засвідчення вірності фотокопії з підробленого диплома бакалавра …звернувся до приватного нотаріуса. Приватний нотаріус … будучи введеною в оману… виготовила його фотокопію та посвідчила вірність з оригіналом".

Попри це прокурор просив суд звільнити Бондаренка від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Суд погодився з прокурором.

"Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності Особа_1 (Бондаренка – ред.) у зв'язку із закінченням строків давності – задовольнити. Кримінальне провадження № 12017100000000483 від 14 квітня 2017 року – закрити", - йдеться в ухвалі суду.

Ухвалу можна було оскаржити упродовж 7 днів з дня її оголошення. Наразі цей термін вже сплив.

Як відомо, 11 травня 2017 року журналісти програми "Схеми" опублікували розслідування про те, що керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко має підроблений диплом бакалавра Львівського національного університету імені Івана Франка, на підставі якого він отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Слідчий відділ головного управління Національної поліції у Києві розпочав кримінальне провадження за ч. 4 статті 358 (підробка документів).

Згодом стало відомо, що Бондаренко брав підряд 3 відпустки у травні.

У коментарі "Українській правді. Київ" Бондаренко спростував, що має підроблений диплом, та пояснив, що 3 відпустки брав з об'єктивних причин.

Він також сказав, що за кілька днів вийде з офіційною заявою про підроблений диплом, однак не зробив цього.

31 серпня прокуратура оголосила Бондаренку підозру за фактом використання завідомо підробленого документу.

31 серпня стало відомо, що мер Києва Віталій Кличко звільнив керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка, стосовно якого триває розслідування за фактом використання підроблених документів.

Згодом Бондаренко заявив, що сам пішов з посади і що за свої вчинки готовий нести відповідальність.