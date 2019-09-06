Білорусь могла б прийняти Олімпіаду з Україною або Росією – Лукашенко
Джерело: державне інформагентство Білорусі Белта
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна могла б спільно з Україною або Росією провести Олімпійські ігри.
Пряма мова: "Звичайно, нам важко змагатися з гігантами (великими країнами), але, припустимо, з українцями чи росіянами ми можемо Олімпіаду провести".
Деталі: Лукашенко зазначив, що Білорусь вже проводила масштабні спортивні форуми, в країні готові об'єкти під Олімпійські ігри, а ті, яких не вистачає, є на території Росії і України.
Чому це важливо: Правозахисники неодноразово відзначали, що Білорусь, яка прагне закріпитися на європейській карті, проводить спортивні заходи, залишається останньою країною в Європі, де зберігається смертна кара.
Що сталося раніше: В липні 2019 року президент України Володимир Зеленський поставив Міністерству молоді і спорту і Національного олімпійського комітету задачу розробити стратегічний план, щоб претендувати на проведення Олімпіади.