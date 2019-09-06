Білорусь могла б прийняти Олімпіаду з Україною або Росією – Лукашенко

2692 перегляди
П'ятниця, 6 вересня 2019, 14:25

Джерело: державне інформагентство Білорусі Белта

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна могла б спільно з Україною або Росією провести Олімпійські ігри.

Пряма мова: "Звичайно, нам важко змагатися з гігантами (великими країнами), але, припустимо, з українцями чи росіянами ми можемо Олімпіаду провести".

Деталі: Лукашенко зазначив, що Білорусь вже проводила масштабні спортивні форуми, в країні готові об'єкти під Олімпійські ігри, а ті, яких не вистачає, є на території Росії і України.

Чому це важливо: Правозахисники неодноразово відзначали, що Білорусь, яка прагне закріпитися на європейській карті, проводить спортивні заходи, залишається останньою країною в Європі, де зберігається смертна кара.

Що сталося раніше: В липні 2019 року президент України Володимир Зеленський поставив Міністерству молоді і спорту і Національного олімпійського комітету задачу розробити стратегічний план, щоб претендувати на проведення Олімпіади.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Білорусь Олімпіада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Білорусь посилює охорону кордону з Україною: зброя "гуляє" 5 вересня 2019, 08:28
Із військовою допомогою Україні США визначаться незабаром – Болтон 30 серпня 2019, 10:51
Імпорт картоплі з Білорусі збив ціни в Україні 27 серпня 2019, 02:16
Усі новини
Головні новини
Трамп просить Зеленського допомогти йому переобратися на виборах — Washington Post
Засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" етапували до Ставропольського краю
Зеленський підписав укази про помилування 12 росіян – адвокат
Рябошапка звільнив з посад прокурорів 8 областей
Усі новини
посміхніться!

Як це – бути татом? 13 веселих коміксів

Медицина

Хто такі трансплант-координатори і навіщо вони Україні

екологія

Банани можуть стати дефіцитом. Коли і чому