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Білорусь могла б прийняти Олімпіаду з Україною або Росією – Лукашенко

П'ятниця, 6 вересня 2019, 14:25

Джерело: державне інформагентство Білорусі Белта

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна могла б спільно з Україною або Росією провести Олімпійські ігри.

Пряма мова: "Звичайно, нам важко змагатися з гігантами (великими країнами), але, припустимо, з українцями чи росіянами ми можемо Олімпіаду провести".

Деталі: Лукашенко зазначив, що Білорусь вже проводила масштабні спортивні форуми, в країні готові об'єкти під Олімпійські ігри, а ті, яких не вистачає, є на території Росії і України.

Чому це важливо: Правозахисники неодноразово відзначали, що Білорусь, яка прагне закріпитися на європейській карті, проводить спортивні заходи, залишається останньою країною в Європі, де зберігається смертна кара.

Що сталося раніше: В липні 2019 року президент України Володимир Зеленський поставив Міністерству молоді і спорту і Національного олімпійського комітету задачу розробити стратегічний план, щоб претендувати на проведення Олімпіади.

Теми: БілорусьОлімпіада
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