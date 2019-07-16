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Зеленський витягнув на світ Божий ідею Януковича

Вівторок, 16 липня 2019, 14:10
Зеленський витягнув на світ Божий ідею Януковича

Джерело: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський поставив Міністерству молоді та спорту та Національному олімпійському комітету завдання розробити стратегічний план, щоб претендувати на проведення Олімпіади.

Пряма мова: "Нам потрібен певний план, що ми, скажімо, готові за 3-4 роки все побудувати, і тоді можемо бути в черзі і прийняти Олімпіаду. Ми повинні бути амбітними".

 
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Деталі: За словами глави держави, наразі потрібно розбудовувати спортивну інфраструктуру, яку потім можна буде використати для проведення Олімпійських ігор. Голова НОК Сергій Бубка зазначив, що найближчі Олімпійські ігри, на проведення яких Україна може подавати заявку, – це зимова Олімпіада у 2030 році чи літня – у 2032 році.

Що відбулося раніше: Екс-президент Віктор Янукович свого часу відстоював ідею проведення в Україні зимових Олімпійських ігор. Після Революції Гідності у 2014 році Міжнародний олімпійський комітет вирішив відмовитись від заявки на Олімпіаду-2022.

Історія питання:

  • У 2010 році Янукович запропонував подати заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року в Карпатах. Національний олімпійський комітет на чолі з Сергієм Бубкою взявся просувати цю ідею.
  • В 2012 році Кабмін Миколи Азарова затвердив техніко-економічне обґрунтування Національного проекту "Олімпійська надія-2022". Столицею майбутньої Олімпіади було визначено місто Львів.
  • Подальшу координацію процесу здійснював віце-прем'єр-міністр Борис Колесніков. Орієнтовною вартістю проекту називали 10 мільярдів доларів.
  • Після проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року той же Колесніков зізнався, що на його організацію Україна витратила близько 5 мільярдів доларів, а повернула в казну близько $1 мільярда.
  • 30 червня 2014 року стало відомо, що Львів буде думати про заявку на Олімпіаду на 2026 рік, а не продовжувати претендувати на проведення Олімпіади-2022.

Знати більше:

Від "Олімпійського" до Олімпіади. Хто заробить тепер?

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийспортЯнукович
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