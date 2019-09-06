Заступник гендиректора “Київзеленбуду” привласнив 10 мільйонів – СБУ

Джерело: СБУ

Заступник генерального директора комунального об’єднання “Київзеленбуд” привласнив державні кошти, призначені для благоустрою парку “Партизанська Слава” у Дарницькому районі Києва.

Деталі: Посадовець змовився з представниками комерційної структури, що має ознаки фіктивності.

Досудове розслідування задокументувало завищений обсяг і вартість виконаних робіт на понад 10 млн грн.

Правоохоронці обшукали офісні приміщення і вилучили електронні ключі та носії інформації. На них є документи, які підтверджують протиправну діяльність посадовців.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Заступнику гендиректора “Київзеленбуду”, а також представнику компанії, з яким він діяв у змові, оголосили про підозру.

Передісторія: