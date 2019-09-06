Заступник гендиректора “Київзеленбуду” привласнив 10 мільйонів – СБУ

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П'ятниця, 6 вересня 2019, 18:46

Джерело: СБУ

Заступник генерального директора комунального об’єднання “Київзеленбуд” привласнив державні кошти, призначені для благоустрою парку “Партизанська Слава” у Дарницькому районі Києва.

Деталі: Посадовець змовився з представниками комерційної структури, що має ознаки фіктивності. 

Досудове розслідування задокументувало завищений обсяг і вартість виконаних робіт на понад 10 млн грн. 

Правоохоронці обшукали офісні приміщення і вилучили електронні ключі та носії інформації. На них є документи, які підтверджують протиправну діяльність посадовців. 

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу. 

Заступнику гендиректора “Київзеленбуду”, а також представнику компанії, з яким він діяв у змові, оголосили про підозру.

Передісторія:

  • НАБУ з кінця 2017 року підозрювало, що службовці "Київзеленбуду" в 2016-2017 роках заволоділи бюджетними коштами під час закупівлі імпортного обладнання за завищеними цінами за попередньою змовою з фірмою "Скала", ТОВ "Клімтехінвест" і ТОВ "Технопрофсервіс". Усього на техніку було витрачено понад 130 млн грн.
  • 26 червня мер Києва Віталій Кличко попросив написати заяву про звільнення директора "Київзеленбуду" Наталю Білоусову.
  • Претензії до "Київзеленбуду" стосувалися порушень у будівництві та оновленні парків "Наталка", "Сирецький", "Перемога", парк Партизанської Слави.

Українська правда

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Теми: Київ СБУ


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