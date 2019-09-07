ООС: 11 ворожих обстрілів за добу

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

“За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було”, - повідомили військові.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Також застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Про це повідомляє штаб ООС.

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню.

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