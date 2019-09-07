ООС: 11 ворожих обстрілів за добу
Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє штаб ООС.
Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Також застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 10 обстрілів позицій об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій об'єднаних сил.
“За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було”, - повідомили військові.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій об'єднаних сил.
Нагадаємо:
- 5 вересня, бойовики 21 раз порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожого обстрілу один військовий загинув, іще один отримав поранення.
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