ООС: 11 ворожих обстрілів за добу

356 переглядів
Субота, 7 вересня 2019, 07:23

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Також застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 10 обстрілів позицій об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій об'єднаних сил.

“За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було”, - повідомили військові.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій об'єднаних сил.

Нагадаємо:

  • 5 вересня, бойовики 21 раз порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожого обстрілу один військовий загинув, іще один отримав поранення.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ООС Донбас


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Доба на Донбасі: 21 обстріл, є загиблий і поранений 6 вересня 2019, 07:36
ООС: 5 обстрілів, один загиблий 6 вересня 2019, 01:30
Бойовики блокують відновлення мосту в Станиці Луганській 5 вересня 2019, 16:16
Усі новини
Головні новини
Адвокати українських моряків підтвердили, що "процес пішов"
“Обмін - справа кількох годин” — адвокат
Трамп просить Зеленського допомогти йому переобратися на виборах — Washington Post
Засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" етапували до Ставропольського краю
Усі новини
здоров'я

Ризики інсульту та інфаркту: чим корисні і шкідливі веганські й вегетаріанські дієти

психологія

22 ілюстрації, які змусять по-іншому поглянути на світ

екологія

Банани можуть стати дефіцитом. Коли і чому